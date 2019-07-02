Шесть человек утонули за неделю в Новосибирской области

Четверо детей погибло на водных объектах с начала купального сезона-2019 – причиной тому стало оставление их у воды без присмотра взрослых. Областные власти и Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывают жителей региона соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде.

Обстановка на водных объектах сегодня находится на особом контроле, на значимость этого вопроса неоднократно обращал внимание Губернатор Андрей Травников. На оперативном совещании в Правительстве региона, которое состоялось 1 июля, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил, что за прошедшую неделю на воде погибло 6 человек, в том числе трое детей – в Каргатском, Коченевском и Маслянинском районах. «Гибель детей произошла в необорудованных местах для отдыха, предупреждающие знаки были установлены в двух районах. Во всех случаях с гибелью детей причиной стало оставление их у воды без присмотра взрослых», – сообщил он отметив, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост гибели людей на воде, в том числе детей, значительно возрос.

По словам Виктора Орлова, несмотря на начало активного посещения жителями региона водных объектов, на сегодняшний день выставлено только 29 спасательных постов. При этом областным ГУ МЧС муниципалитетам было рекомендовано установить не менее 96 таких постов – на наиболее сложных и посещаемых объектах. Кроме того, из запланированных 22 пляжей в регионе пока функционируют только 13.

Напомним, что на готовность пляжа указывает желтый флаг, поднятый на флагштоке. Высоко поднятый черный шар является знаком того, что здесь купаться строго запрещено. Купание в местах с установленным знаком «Купание запрещено» является опасным. Так, во время купального сезона 2018 года в Новосибирской области на водных объектах погибли 42 человека, из них четверо детей. С начала купального сезона-2019 число погибших достигло 15 человек, включая 4 детей.

Спасатели рекомендуют всем отдыхающим у воды не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега, не оставлять детей без присмотра, а главное – не купаться в нетрезвом состоянии и в неорганизованных местах (на «диких» пляжах), которых в регионе выявлено более трехсот. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112 или 101.

Средства на обеспечение безопасности на водных объектах регулярно выделяются из областного бюджета: они предназначены на оборудование мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах спасательными постами, на обучение матросов-спасателей, выставление знаков безопасности и другое. В этом году за счет средств областного бюджета обучение прошли почти 300 матросов-спасателей, которые будут работать в местах отдыха людей на воде. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде, охране их жизней и здоровья возложено на органы местного самоуправления. Кроме того, инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Новосибирской области регулярно проводят профилактические мероприятия с жителями.

Источник: nso.ru