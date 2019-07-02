Можно всё: лимузин Аллы Пугачевой подвез ее к поезду по перрону в Москве

Очевидцы засняли приезд Примадонны на вокзал в Москве.Алла Пугачева накануне выехала с семьей на поезде в сторону Риги. Уже оттуда народная артистка с мужем Максимом Галкиным и детьми отправится в Юрмалу, где она проводит каждое лето. Обычно Примадонна арендует роскошный особняк за огромные деньги. Вряд ли Алла Борисовна в этом году изменит своей привычке, тем более, что она очень неплохо заработала на концертах по случаю юбилея.

До Рижского взморья Пугачева путешествует обычно в персональном вагоне. Там есть двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и другие условия VIP-размещения. Одному из очевидцев удалось вчера заснять на видео приезд Примадонны на столичный вокзал. Артистку довезли на авто представительского класса к самому вагону. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.

В Сети появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало осуждение. «А как машина оказалась на пероне? Так можно? Или за деньги можно всё?», «Как президента провожают, смешно», «Ей по статусу положено», «На перрон на машине? Так всем можно что-ли?» — удивляются поклонники Примадонны.

Впрочем, артистка и в предыдущие годы добиралась до личного вагона именно таким способом. К слову, перед поездкой у Аллы Борисовны очевидно было мрачное настроение. Возможно, это было связано с публикациями в желтой прессе, которые на днях пришлось опровергать Кристине Орбакайте? В них говорилось о том, что Пугачева якобы не является биологической мамойпятилетних Лизы и Гарри. Якобы для их зачатия была взята яйцеклетка Орбакайте.

Источник: 7days.ru