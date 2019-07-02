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Можно всё: лимузин Аллы Пугачевой подвез ее к поезду по перрону в Москве

Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону. (ВИДЕО)

2.07.2019 Фото: ru.wikipedia.org 30 коммент.
 
Можно всё: лимузин Аллы Пугачевой подвез ее к поезду по перрону в Москве
Очевидцы засняли приезд Примадонны на вокзал в Москве.
Алла Пугачева накануне выехала с семьей на поезде в сторону Риги. Уже оттуда народная артистка с мужем Максимом Галкиным и детьми отправится в Юрмалу, где она проводит каждое лето. Обычно Примадонна арендует роскошный особняк за огромные деньги. Вряд ли Алла Борисовна в этом году изменит своей привычке, тем более, что она очень неплохо заработала на концертах по случаю юбилея.

До Рижского взморья Пугачева путешествует обычно в персональном вагоне. Там есть двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и другие условия VIP-размещения. Одному из очевидцев удалось вчера заснять на видео приезд Примадонны на столичный вокзал. Артистку довезли на авто представительского класса к самому вагону. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.
В Сети появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало осуждение. «А как машина оказалась на пероне? Так можно? Или за деньги можно всё?», «Как президента провожают, смешно», «Ей по статусу положено», «На перрон на машине? Так всем можно что-ли?» — удивляются поклонники Примадонны.

Впрочем, артистка и в предыдущие годы добиралась до личного вагона именно таким способом. К слову, перед поездкой у Аллы Борисовны очевидно было мрачное настроение. Возможно, это было связано с публикациями в желтой прессе, которые на днях пришлось опровергать Кристине Орбакайте? В них говорилось о том, что Пугачева якобы не является биологической мамойпятилетних Лизы и Гарри. Якобы для их зачатия была взята яйцеклетка Орбакайте.

Источник: 7days.ru


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(30) Комментариев

  1. Гость

    Уверена, что и на Страшный суд её подвезут на «майбахе»??! 8)

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  2. Аноним

    Пугачева почему-то не хочет летать на разбивающихся российских самолетах, а предусмотрительно ездит на поездах.

    Thumb up 10 Thumb down 4

  3. Аноним

    Несоблюдение правил и законов должно наказываться, не взирая на личность. Если в правилах написано, что нельзя, значит нельзя, если правила изменят и напишут что «запрещено выезжать на перрон, кроме автомобиля Пугачёвой», тогда пожалуйста — пусть катается по перрону, но сначала нужно изменить правила! Может в чём-то не прав и народным артистам, министрам и прочим «заслуженным» персонажам законы не писаны, тогда пусть издадут один закон с перечислением этих «заслуженных» званий, на которых никакие остальные законы не распространяются. Я так думаю.

    Thumb up 30 Thumb down 2

  4. Аноним

    С какой стати ей такие привилегии, она всего лишь певица. Услышьте, всего лишь певица.

    Thumb up 22 Thumb down 3

    • Аноним

      Привилегии были 40 лет назад. А теперь покупается вип-услуга. У неё есть возможность купить. У вас -нет. В чём проблема? Пойте *CRAZY*

      Thumb up 6 Thumb down 15

    • Аноним

      Вот почему-то не припомню, чтобы другие народные артисты так поступали, вон Ланового из-за пиджака на самолёт не пустили, а Панкратова-Чёрнова даже высадили, а всего-то попросил рюмочку водки.

      Thumb up 14 Thumb down 2

    • Аноним

      Не только певица. А еще и владелица половины всего на эстраде.

      Thumb up 6 Thumb down 2

  5. Анна Автоледи

    Ну и что такого? Она кому-то помешала? Заплатила, все организовали, подвезли человека. Что тут особенного?

    Thumb up 4 Thumb down 19

    • Аноним

      Сначала никому не помешала,а потом и должны будут подвозить,потому как привыкнут и обнаглеют. А вообще существуют законы и правила,которые обязаны ВСЕ соблюдать!

      Thumb up 19 Thumb down 1

      • Аноним

        Вот она и соблюдает: ездит в отдельном вагоне. Вместо того, чтобы просить вас освободить нижнюю полку или подвинуться. Вы, вероятно, о таком сценарии мечтаете?

        Thumb up 1 Thumb down 14

      • Анна автоледи

        А вы Аноним, прямо все соблюдаете! И электричество не воруете, и дорогу в нужном месте переходите, и паркуетесь где надо, и за мусор платите, и за квартиру…и все в срок? вы ангел с крыльями?

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Далеко не все в России равны перед законом, некоторые равнее! Но самое гадкое, что есть те, кто не только не осуждает несправедливость, но даже мечтает поступать также и плевать на всех!

      Thumb up 15 Thumb down 1

  6. Конструктор

    Причем здесь Алла Борисовна? За рулем не ее автомобилей сидела тоже не она.

    Thumb up 1 Thumb down 10

  7. Васяка

    Даже Герои Советского Союза и Герои России пешком к вагонам подходят!РЖД должны дать серьёзные объяснения по поводу этого инцидента.Иначе завтра, на перроне, мы увидим всю нашу эстраду и всех депутатов.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  8. Гость

    Теперь и Тимати всякие станут по перронам ездить??! =-O

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Анна автоледи

      Пусть ездят, нам-то что? Не в Бердске же ехали по перрону! И ни одна электричка не задержалась!

      Thumb up 0 Thumb down 0

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