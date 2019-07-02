Можно всё: лимузин Аллы Пугачевой подвез ее к поезду по перрону в Москве

Очевидцы засняли приезд Примадонны на вокзал в Москве.
Алла Пугачева накануне выехала с семьей на поезде в сторону Риги. Уже оттуда народная артистка с мужем Максимом Галкиным и детьми отправится в Юрмалу, где она проводит каждое лето. Обычно Примадонна арендует роскошный особняк за огромные деньги. Вряд ли Алла Борисовна в этом году изменит своей привычке, тем более, что она очень неплохо заработала на концертах по случаю юбилея.
До Рижского взморья Пугачева путешествует обычно в персональном вагоне. Там есть двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и другие условия VIP-размещения. Одному из очевидцев удалось вчера заснять на видео приезд Примадонны на столичный вокзал. Артистку довезли на авто представительского класса к самому вагону. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.
В Сети появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало осуждение. «А как машина оказалась на пероне? Так можно? Или за деньги можно всё?», «Как президента провожают, смешно», «Ей по статусу положено», «На перрон на машине? Так всем можно что-ли?» — удивляются поклонники Примадонны.
Впрочем, артистка и в предыдущие годы добиралась до личного вагона именно таким способом. К слову, перед поездкой у Аллы Борисовны очевидно было мрачное настроение. Возможно, это было связано с публикациями в желтой прессе, которые на днях пришлось опровергать Кристине Орбакайте? В них говорилось о том, что Пугачева якобы не является биологической мамойпятилетних Лизы и Гарри. Якобы для их зачатия была взята яйцеклетка Орбакайте.
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Уверена, что и на Страшный суд её подвезут на «майбахе»??!
14 2
Пугачева почему-то не хочет летать на разбивающихся российских самолетах, а предусмотрительно ездит на поездах.
10 4
А что вам не нравится? Был бы личный самолёт — были бы те же вопли (типа, весь народ давится в поездах/электричках, а эти…бла-бла-бла).
Старенькая она и ножки слаабенькие, вот и подвезли к вагону, считай, в модернизированной инвалидной коляске.
4 13
А в поезде у нее бронированный вагон, как у Гундяева?
6 3
Даже не пломбированный, как и Владимира Ильича.
1 0
А дети с нянями тоже старенькие?
11 0
Дык-ть она и на разбивающихся «боингах» не сильно полетела!
0 0
Несоблюдение правил и законов должно наказываться, не взирая на личность. Если в правилах написано, что нельзя, значит нельзя, если правила изменят и напишут что «запрещено выезжать на перрон, кроме автомобиля Пугачёвой», тогда пожалуйста — пусть катается по перрону, но сначала нужно изменить правила! Может в чём-то не прав и народным артистам, министрам и прочим «заслуженным» персонажам законы не писаны, тогда пусть издадут один закон с перечислением этих «заслуженных» званий, на которых никакие остальные законы не распространяются. Я так думаю.
30 2
С какой стати ей такие привилегии, она всего лишь певица. Услышьте, всего лишь певица.
22 3
Привилегии были 40 лет назад. А теперь покупается вип-услуга. У неё есть возможность купить. У вас -нет. В чём проблема? Пойте
6 15
Вот почему-то не припомню, чтобы другие народные артисты так поступали, вон Ланового из-за пиджака на самолёт не пустили, а Панкратова-Чёрнова даже высадили, а всего-то попросил рюмочку водки.
14 2
Может, и поступали так же, просто вы не в курсе. А если нет, значит,им не надо было.
1 8
Не только певица. А еще и владелица половины всего на эстраде.
6 2
Ну и что такого? Она кому-то помешала? Заплатила, все организовали, подвезли человека. Что тут особенного?
4 19
Сначала никому не помешала,а потом и должны будут подвозить,потому как привыкнут и обнаглеют. А вообще существуют законы и правила,которые обязаны ВСЕ соблюдать!
19 1
Вот она и соблюдает: ездит в отдельном вагоне. Вместо того, чтобы просить вас освободить нижнюю полку или подвинуться. Вы, вероятно, о таком сценарии мечтаете?
1 14
по закону никто НЕ ДОЛЖЕН уступать нижнюю полку
9 0
По закону -не должен освобождать. А уступить имеет право.
0 4
Не про вагон Вам пишут,а про то,что к вагону на машине запрещено подвозить.
13 0
А чем она хуже патриарха, которого в бронированном авто доставляют к бронированному поезду?
0 5
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД
0 4
Не только не мешала, а даже, наверное, помогала? Материально? Начальнику вокзала? Не?
4 1
А вы Аноним, прямо все соблюдаете! И электричество не воруете, и дорогу в нужном месте переходите, и паркуетесь где надо, и за мусор платите, и за квартиру…и все в срок? вы ангел с крыльями?
0 0
Далеко не все в России равны перед законом, некоторые равнее! Но самое гадкое, что есть те, кто не только не осуждает несправедливость, но даже мечтает поступать также и плевать на всех!
15 1
Причем здесь Алла Борисовна? За рулем не ее автомобилей сидела тоже не она.
1 10
Она что, ездит туда, куда рулит водитель?
3 0
Даже Герои Советского Союза и Герои России пешком к вагонам подходят!РЖД должны дать серьёзные объяснения по поводу этого инцидента.Иначе завтра, на перроне, мы увидим всю нашу эстраду и всех депутатов.
8 1
А в чём проблема?
Вам же аноним http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/02/435543-mozhno-vsyo-limuzin-ally-pugachevoj-podvez-ee-k-poezdu-po-perronu-v-moskve#comment-1682097 обяснил, что автомобиль с бандеролькой — Аллой Пугачевой двигался по технической платформе, где она (бандероль))) была перегружена в ж/д состав грузчиками РЖД)))
Почему остальной бомонд не отправлять такими же посылками по техническим платформам?!
3 0
Теперь и Тимати всякие станут по перронам ездить??!
3 0
Пусть ездят, нам-то что? Не в Бердске же ехали по перрону! И ни одна электричка не задержалась!
0 0