Более 30 человек отравились шавермой в Питере

На сегодняшний день заболело более 30 человек. Все пострадавшие — посетители и сотрудники кафе «Евро Кебаб», которое ровно месяц назад открылось на проспекте пр. Непокоренных, д. 6, корп.1. Уведомить соответствующие органы, в частности, Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, о начале своей деятельности предприятие общественного питания не успело или не сочло нужным.

В результате кафе заявило о себе массовым отравлением: уже заболел 31 посетитель и 2 работника кафе. Госпитализировано 28 человек. Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита.

Санитарно-эпидемиологическое расследование Управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» было начато 29.06.2019г., как только в медицинские учреждения с признаками отравления обратились первые пострадавшие и было зарегистрировано 5 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ).

Все заболевшие связывали заболевание с употреблением в кафе «Евро Кебаб» шавермы, ингредиентами которой во всех вариантах входила кура, овощи, чесночный белый соус собственного производства.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалистами Управления выявлены грубые нарушения законодательства при организации питания:

функциональные зоны обработки сырых и готовых продуктов не выделены, на всех имеющихся столах обрабатывают сырые и готовые продукты, отсутствует инструкция по обработке яиц;

отсутствуют сопроводительные документы на товар, нет маркировочных ярлыков, позволяющих отслеживать сроки хранения;

не проводится оценка качества блюд и кулинарных изделий, не организован производственный контроль качества.

На момент санитарно-эпидемиологического расследования отсутствовали и личные медицинские книжки сотрудников кафе. При проведении осмотра выявлены работники кафе с признаками кишечной инфекции. Один из них – непосредственно мастер шавермы.

В ходе расследования сотрудниками был отобран биологический материал сотрудников, пробы готовой продукции, воды, незамедлительно проведены все необходимые лабораторные исследования и начаты противоэпидемические мероприятия.

Составлен протокол о временном запрете деятельности с 2 часов ночи 30.06.2019г.

В пробе соуса чесночного экспресс-методом сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге обнаружена сальмонелла.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается в отношении поставщика куриного яйца и куриного полуфабриката.

Ситуация находится на контроле Управления.

Источник: Роспотребнадзор





