Протестующие в Гонконге ворвались в здание Законодательного совета

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НВР:
Волна протестов, начавшаяся в июне, была вызвана поправками к закону экстрадиции, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
Оппозиция считает, что закон может быть использован против живущих в Гонконге диссидентов и политических оппонентов китайских властей.
Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, но протесты продолжаются.
Демонстранты требуют окончательно отказаться от принятия противоречивого законопроекта. Другое требование демонстрантов — отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.
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