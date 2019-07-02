Нашла сумку с миллионом рублей и отдала ее полиции

Учитель из Бердска: Пусть ученик хоть в купальнике сидит на уроке!
Долговая нагрузка россиян по кредитам стала социальной проблемой России
У лидера единороссов Москвы нашел бизнес в Австрии и недвижимость на 5 млрд руб. в столице Навальный
Протестующие в Гонконге ворвались в здание Законодательного совета
Расправу с соперником в KFC в ТЦ «Эдеме» назвал справедливой убийца перед смертью в Академгородке
Как обязать мэрию Бердска заключить концессию на коммуналку с «Багирой-М» через суд выясняет ФССП Новосибирска
Из-за сильнейшего паводка закрыты участки федеральной трассы Р-255 «Сибирь»
Медведев: Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое!
Повезло: раньше выйдут на пенсию некоторые россияне с 1 июля
В объективности эксперта ФСБ по пятой экспертизе земли экс-начальника полиции Бердска сомневается адвокат