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Нашла сумку с миллионом рублей и отдала ее полиции

Такой поступок совершила жительница Челябинска. Также в сумке были платежные документы, подтверждающие проведение операций по снятию денежных средств, по которым был установлен их владелец.

2.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Нашла сумку с миллионом рублей и отдала ее полиции

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей и передала ее полиции

Жительница Челябинска нашла около своего дома сумку, в которой находились деньги на общую сумму около 1 миллиона рублей, и обратилась в полицию, находку вернули владельцу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по городу.
«В отдел полиции «Курчатовский» 21 июня обратилась местная жительница с сообщением о том, что она нашла около дома по улице Молодогвардейцев сумку, в которой находились денежные средства в рублях и долларах на общую сумму около 1 миллиона рублей. Также в сумке были платежные документы, подтверждающие проведение операций по снятию денежных средств, по которым был установлен их владелец», — сказала собеседница агентства.
Полиция установила место проживания владельца сумки и вернула ему находку, уточнила она.

Источник: РИА Новости


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