Нашла сумку с миллионом рублей и отдала ее полиции

Жительница Челябинска нашла около своего дома сумку, в которой находились деньги на общую сумму около 1 миллиона рублей, и обратилась в полицию, находку вернули владельцу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по городу.

«В отдел полиции «Курчатовский» 21 июня обратилась местная жительница с сообщением о том, что она нашла около дома по улице Молодогвардейцев сумку, в которой находились денежные средства в рублях и долларах на общую сумму около 1 миллиона рублей. Также в сумке были платежные документы, подтверждающие проведение операций по снятию денежных средств, по которым был установлен их владелец», — сказала собеседница агентства.

Полиция установила место проживания владельца сумки и вернула ему находку, уточнила она.

Источник: РИА Новости