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Долговая нагрузка россиян по кредитам стала социальной проблемой России

На 1 мая 2019 года рост необеспеченного потребительского кредитования составил 25,3% в годовом выражении.

2.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Долговая нагрузка россиян по кредитам стала социальной проблемой России

Долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой — замглавы Минфина

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что ЦБ был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что [глава Минэкономразвития Максим] Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования — даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой, — сказал Моисеев. — Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать».
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. Если ситуация на рынке потребкредитования не изменится, рецессия может наступить уже в 2021 году.
В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что причиной роста кредитования населения является стремление поддержать уровень жизни в условиях отсутствия роста доходов. По ее словам, сложившаяся ситуация с низкими доходами — одна из основных проблем экономики страны.
На 1 мая 2019 года рост необеспеченного потребительского кредитования составил 25,3% в годовом выражении.
Для ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН). А с 1 октября 2019 года ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).
Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Источник: finanz.ru


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