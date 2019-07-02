Мама получившего увечья от торчащей арматуры на детской площадке малыша пишет жалобу на УК прокурору Бердска

Директор УК «Прогресс» Михаил Перфилов 1 июля не смог прокомментировать инцидент с ребенком, который упал головой на торчащую из бордюра на детской площадке арматуру. Говорит, разбираемся.

На сегодняшний день я знаю, что там никакой арматуры не торчит. Это территория не относится к детской площадке, а принадлежит многоквартирному дому. Пока мы разбираемся в случившейся ситуации и ничего сказать не можем, — подчеркнул Михаил Сергеевич.

Напомним, что 26 июня на детской площадке за домом ул. Комсомольской, 24 пятилетний мальчик сидел со своими друзьями на лавочке, заигрался и упал головой на арматуру, которая торчала из бордюра.

В тот же день Марина Иванова (фамилия изменена, но есть в редакции) ходила с сыном в больницу и зашивала рану, 27 июня — на прием к неврологу, а 28 июня окулист зафиксировал сотрясение.

После того как мама с сыном пришли из больницы, они решили посмотреть на место происшествия, но заметили, что арматуру срезали.

На прошлой неделе в управляющей компании «Прогресс» специалист по работе с населением Анастасия Шуляковская заверила «Курьер.Среда.Бердск», что никаких работ на детской площадке они не проводили.

Мама пострадавшего ребенка поделилась с редакцией видео, на котором видны штыри, на которые упал головой сын.

Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Иванова, железные штыри выступали из бордюра на 2-3 сантиметра, но после были забиты.

По словам Марины, жильцы дома ул. Комсомольская, 24​​​​​говорят, что дворник побоялся за свою репутацию и от страха заколотил гвозди.

В минувшую пятницу мать ребенка общалась с ведущим юристом управляющей компании, который заверил, что руководитель УК обязательно перезвонит и будет решать вопрос вместе с ней. На 2 июля она не дождалась обратной связи нет.

Я возмущена. Достаточно того, что поребрик весь разрушенный и из него гвозди торчали, которые потом заколотили. Он не считает нужным даже мне перезвонить. Ничего не делают, — сетует бердчанка Марина Иванова.

Также мать 5-летнего ребенка заметила на детской площадке разрушенную горку, где отсутствует ограждение на ее верхней части. Высота составляет около 1,5-2 метров. По словам Марины, дети уже не раз падали с этой горки.

Марина Иванова заявила, что 2 июля пойдет и напишет заявление в прокуратуру.