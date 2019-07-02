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Мама получившего увечья от торчащей арматуры на детской площадке малыша пишет жалобу на УК прокурору Бердска

5-летний мальчик упал со скамейки и напоролся головой на металлические штыри. Врачи зафиксировали сотрясение мозга. На злополучной детской площадке есть и горка, с которой падают дети.

2.07.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Марины Ивановой 10 коммент.
 
Мама получившего увечья от торчащей арматуры на детской площадке малыша пишет жалобу на УК прокурору Бердска

Малыш получил сотрясение головного мозга, упав со скамейки на металлическую арматуру

Директор УК «Прогресс» Михаил Перфилов 1 июля не смог прокомментировать инцидент с ребенком, который упал головой на торчащую из бордюра на детской площадке арматуру. Говорит, разбираемся.

На сегодняшний день я знаю, что там никакой арматуры не торчит. Это территория не относится к детской площадке, а принадлежит многоквартирному дому. Пока мы разбираемся в случившейся ситуации и ничего сказать не можем, — подчеркнул Михаил Сергеевич.
Напомним, что 26 июня на детской площадке за домом ул. Комсомольской, 24 пятилетний мальчик сидел со своими друзьями на лавочке, заигрался и упал головой на арматуру, которая торчала из бордюра.
В тот же день Марина Иванова (фамилия изменена, но есть в редакции) ходила с сыном в больницу и зашивала рану, 27 июня — на прием к неврологу, а 28 июня окулист зафиксировал сотрясение.

После того как мама с сыном пришли из больницы, они решили посмотреть на место происшествия, но заметили, что арматуру срезали.
На прошлой неделе в управляющей компании «Прогресс» специалист по работе с населением Анастасия Шуляковская заверила «Курьер.Среда.Бердск», что никаких работ на детской площадке они не проводили.
Мама пострадавшего ребенка поделилась с редакцией видео, на котором видны штыри, на которые упал головой сын.

Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Иванова, железные штыри выступали из бордюра на 2-3 сантиметра, но после были забиты.

По словам Марины, жильцы дома ул. Комсомольская, 24​​​​​говорят, что дворник побоялся за свою репутацию и от страха заколотил гвозди.

В минувшую пятницу мать ребенка общалась с ведущим юристом управляющей компании, который заверил, что руководитель УК обязательно перезвонит и будет решать вопрос вместе с ней. На 2 июля она не дождалась обратной связи нет.

Я возмущена. Достаточно того, что поребрик весь разрушенный и из него гвозди торчали, которые потом заколотили. Он не считает нужным даже мне перезвонить. Ничего не делают, — сетует бердчанка Марина Иванова.

Также мать 5-летнего ребенка заметила на детской площадке разрушенную горку, где отсутствует ограждение на ее верхней части. Высота составляет около 1,5-2 метров. По словам Марины, дети уже не раз падали с этой горки.

Марина Иванова заявила, что 2 июля пойдет и напишет заявление в прокуратуру.

 

 

 


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(10) Комментариев

  1. Имя не имеет значения

    Ребёнок должен учиться распознавать опасности…. Что значит заигрался и упал головой о бордюр? Может потом он на проезжей в машинки будет играть…. заигрался он.
    Мамаше надо бы воспитанием ребёнка заниматься.

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    • a.danilov

      вы в детстве никогда не падали?

      Thumb up 8 Thumb down 4

      • Аноним

        все падали.
        но у большинства мамаши в истерики не впадали и в суд на всех подряд не подавали
        разницу чувствуете?

        Thumb up 4 Thumb down 3

      • byu

        А если ребёнок дома, не дай Бог, палец порежет или чай горячий на себя прольёт, мама в прокуратуру побежит? А если бы арматуры не было и ребёнок просто голову о бордюр разбил, то на кого в прокуратуру жаловаться?

        Thumb up 5 Thumb down 2

  2. 3лой

    Судя по снимкам, жалоба на арматуру — высосана из пальца… Споткнуться об арматурину — можно! Удариться и получить сотряс именно об неё — сомнительно… Даже если бы там не было никакой арматуры, мальчик получил бы те же самые повреждения об бордюр. Жаловаться на бордюрные камни? Ну тогда можно найти ещё кучу причин — например: споткнулся о ступеньку — виновата лестница, и т. д….
    А вот отсутствие ограждения на втором «этаже» горки — действительно опасно для малышей!

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  3. Аноним

    Во людям заняться не чем…. это же надо 3 дня по врачам ходить потом написать …. отнести….. И ждать кого казнят Бездельница

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  4. Житель ул. Комсомольская

    Здравствуйте. Такое ощущения, что комментарий выше отставлены работниками УК Прогресс. Дети есть дети от этого не куда ни деться.Но давайте рассмотри с другой стороны. Кто ответственный за управлением дома и территорией дома УК. Почему на территории дома опасные элементы ведущие к травмам детей? Кто в этом виноват?
    Вот и ответ. Так что, не Мамашка нерадивая, а работники УК Прогресс безрукие. А рыба гнёт с головы Михаил Сергеевич.
    Так что, взяли обязательства исполняйте. А Марине Ивановне пожелаю удачи в суде, за такое надо сажать.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  5. бердчанка

    У нас так всегда, чтобы что-то исправить, мы ждем, пока что-то случится. Причем тут комментарий Перфилова — к чему относится участок со штырем — к детской площадке или дому, непонятно — ответственна управляющая компания, раз ей поручено содержание общего имущества. это вообще тенденция — детскими площадками никто не занимается, зимой все в снегу, летом в бычках. песка привезли, после которого вся одежда в пылищще, и слава богу. а то, что штыри торчат, так это вообще всем до фонаря. зато теперь за срезку счет выставят. рублей на пятьсот :-D

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  6. Бердск для людей

    Бедный ребенок,пострадал на ровном месте.а все потому,что некоторые взрослые в погоне за деньгами и амбициями забывают делать свою работу.зато в политику без мыла лезут,а там и без вас уже народу хватает! Поэтому,товарищ Перфилов, предлагаю провести осмотр всех вверенных вам площадок на предмет опасности для детей. А то замучаетесь находить оправдания..

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