Мама получившего увечья от торчащей арматуры на детской площадке малыша пишет жалобу на УК прокурору Бердска
5-летний мальчик упал со скамейки и напоролся головой на металлические штыри. Врачи зафиксировали сотрясение мозга. На злополучной детской площадке есть и горка, с которой падают дети.
2.07.2019Автор: Виталий ЧуевФото: Марины Ивановой10 коммент.
Малыш получил сотрясение головного мозга, упав со скамейки на металлическую арматуру
Директор УК «Прогресс» Михаил Перфилов 1 июля не смог прокомментировать инцидент с ребенком, который упал головой на торчащую из бордюра на детской площадке арматуру. Говорит, разбираемся.
На сегодняшний день я знаю, что там никакой арматуры не торчит. Это территория не относится к детской площадке, а принадлежит многоквартирному дому. Пока мы разбираемся в случившейся ситуации и ничего сказать не можем, — подчеркнул Михаил Сергеевич.
Напомним, что 26 июня на детской площадке за домом ул. Комсомольской, 24 пятилетний мальчик сидел со своими друзьями на лавочке, заигрался и упал головой на арматуру, которая торчала из бордюра.
В тот же день Марина Иванова (фамилия изменена, но есть в редакции) ходила с сыном в больницу и зашивала рану, 27 июня — на прием к неврологу, а 28 июня окулист зафиксировал сотрясение.
После того как мама с сыном пришли из больницы, они решили посмотреть на место происшествия, но заметили, что арматуру срезали.
На прошлой неделе в управляющей компании «Прогресс» специалист по работе с населением Анастасия Шуляковская заверила «Курьер.Среда.Бердск», что никаких работ на детской площадке они не проводили.
Мама пострадавшего ребенка поделилась с редакцией видео, на котором видны штыри, на которые упал головой сын.
Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Иванова, железные штыри выступали из бордюра на 2-3 сантиметра, но после были забиты.
По словам Марины, жильцы дома ул. Комсомольская, 24говорят, что дворник побоялся за свою репутацию и от страха заколотил гвозди.
В минувшую пятницу мать ребенка общалась с ведущим юристом управляющей компании, который заверил, что руководитель УК обязательно перезвонит и будет решать вопрос вместе с ней. На 2 июля она не дождалась обратной связи нет.
Я возмущена. Достаточно того, что поребрик весь разрушенный и из него гвозди торчали, которые потом заколотили. Он не считает нужным даже мне перезвонить. Ничего не делают, — сетует бердчанка Марина Иванова.
Также мать 5-летнего ребенка заметила на детской площадке разрушенную горку, где отсутствует ограждение на ее верхней части. Высота составляет около 1,5-2 метров. По словам Марины, дети уже не раз падали с этой горки.
Марина Иванова заявила, что 2 июля пойдет и напишет заявление в прокуратуру.
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Ребёнок должен учиться распознавать опасности…. Что значит заигрался и упал головой о бордюр? Может потом он на проезжей в машинки будет играть…. заигрался он.
Мамаше надо бы воспитанием ребёнка заниматься.
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вы в детстве никогда не падали?
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все падали.
но у большинства мамаши в истерики не впадали и в суд на всех подряд не подавали
разницу чувствуете?
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А если ребёнок дома, не дай Бог, палец порежет или чай горячий на себя прольёт, мама в прокуратуру побежит? А если бы арматуры не было и ребёнок просто голову о бордюр разбил, то на кого в прокуратуру жаловаться?
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Судя по снимкам, жалоба на арматуру — высосана из пальца… Споткнуться об арматурину — можно! Удариться и получить сотряс именно об неё — сомнительно… Даже если бы там не было никакой арматуры, мальчик получил бы те же самые повреждения об бордюр. Жаловаться на бордюрные камни? Ну тогда можно найти ещё кучу причин — например: споткнулся о ступеньку — виновата лестница, и т. д….
А вот отсутствие ограждения на втором «этаже» горки — действительно опасно для малышей!
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Во людям заняться не чем…. это же надо 3 дня по врачам ходить потом написать …. отнести….. И ждать кого казнят Бездельница
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Здравствуйте. Такое ощущения, что комментарий выше отставлены работниками УК Прогресс. Дети есть дети от этого не куда ни деться.Но давайте рассмотри с другой стороны. Кто ответственный за управлением дома и территорией дома УК. Почему на территории дома опасные элементы ведущие к травмам детей? Кто в этом виноват?
Вот и ответ. Так что, не Мамашка нерадивая, а работники УК Прогресс безрукие. А рыба гнёт с головы Михаил Сергеевич.
Так что, взяли обязательства исполняйте. А Марине Ивановне пожелаю удачи в суде, за такое надо сажать.
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У нас так всегда, чтобы что-то исправить, мы ждем, пока что-то случится. Причем тут комментарий Перфилова — к чему относится участок со штырем — к детской площадке или дому, непонятно — ответственна управляющая компания, раз ей поручено содержание общего имущества. это вообще тенденция — детскими площадками никто не занимается, зимой все в снегу, летом в бычках. песка привезли, после которого вся одежда в пылищще, и слава богу. а то, что штыри торчат, так это вообще всем до фонаря. зато теперь за срезку счет выставят. рублей на пятьсот
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Бедный ребенок,пострадал на ровном месте.а все потому,что некоторые взрослые в погоне за деньгами и амбициями забывают делать свою работу.зато в политику без мыла лезут,а там и без вас уже народу хватает! Поэтому,товарищ Перфилов, предлагаю провести осмотр всех вверенных вам площадок на предмет опасности для детей. А то замучаетесь находить оправдания..
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Пока исками не закидали)
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