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Медведев: Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое!

Премьер пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин.

2.07.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Медведев: Обратный акциз, демпфер, цена отсечения никто не понимает, что это такое!

Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе

Глава кабмина напомнил о непопулярных мерах на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.
«Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе. «То, что будут действовать сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем», — подчеркнул он. При этом озвучив перспективы для желающих необоснованно повышать цены на бензин и керосин, Медведев заметил, что хотел бы, чтобы компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов, его слова услышали, а вице-премьер Дмитрий Козак имел это в виду в своей работе.

«Что касается так называемого обратного акциза на керосин и поручения президента, нужно как можно скорее вносить этот законопроект», — подчеркнул Медведев.

В целом говоря о ситуации на розничном рынке моторного топлива, Медведев напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. «Сама по себе договоренность позволила избежать необоснованного повышения цен, но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше, тем более, что лето — это период традиционно высокого спроса», — сказал Медведев.

По его словам, указанное соглашение было временной мерой, в идеале должны работать экономические механизмы. В частности, он упомянул механизм возвратного акциза на переработанную нефть, который заработал с начала 2019 года, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами. «Также нужно сделать более прозрачной систему биржевых торгов, о чем мы тоже на совещании говорили в правительстве», — добавил он.

По мнению главы кабмина, очень важно в переходный период от действия соглашения с нефтяниками к обычному порядку обеспечить его спокойное прохождение.

Источник: ТАСС



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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Он сам себя хачет высечь, да еще и прилюдно?
    70% цены бензина на заправках составляют государственные налоги и акцизы.
    Надо эту статью в рубрику — что сделала Единая Россия для народа России.
    см. http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/28/435114-banner-edinoj-rossii-razmestili-specialno-pered-priezdom-gubernatora-v-berdsk и вывесить на каждой бензозаправке и на каждом авто.

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  2. Аноним

    Достали уже.. порядка так и нет.. как за границу НЕФТЬ!!!ума хватает продавать а своему народу бензин в три дорого..

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  3. Аноним

    «Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое!»

    Вот именно по этой причине во всех странах мира используют слова синонимы из родного языка, чтобы не потерять смысл сказанного!

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