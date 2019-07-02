Медведев: Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое!

Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе
Глава кабмина напомнил о непопулярных мерах на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.
«Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал глава правительства.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе. «То, что будут действовать сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем», — подчеркнул он. При этом озвучив перспективы для желающих необоснованно повышать цены на бензин и керосин, Медведев заметил, что хотел бы, чтобы компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов, его слова услышали, а вице-премьер Дмитрий Козак имел это в виду в своей работе.
«Что касается так называемого обратного акциза на керосин и поручения президента, нужно как можно скорее вносить этот законопроект», — подчеркнул Медведев.
В целом говоря о ситуации на розничном рынке моторного топлива, Медведев напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. «Сама по себе договоренность позволила избежать необоснованного повышения цен, но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше, тем более, что лето — это период традиционно высокого спроса», — сказал Медведев.
По его словам, указанное соглашение было временной мерой, в идеале должны работать экономические механизмы. В частности, он упомянул механизм возвратного акциза на переработанную нефть, который заработал с начала 2019 года, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами. «Также нужно сделать более прозрачной систему биржевых торгов, о чем мы тоже на совещании говорили в правительстве», — добавил он.
По мнению главы кабмина, очень важно в переходный период от действия соглашения с нефтяниками к обычному порядку обеспечить его спокойное прохождение.
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Он сам себя хачет высечь, да еще и прилюдно?
70% цены бензина на заправках составляют государственные налоги и акцизы.
Надо эту статью в рубрику — что сделала Единая Россия для народа России.
см. http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/28/435114-banner-edinoj-rossii-razmestili-specialno-pered-priezdom-gubernatora-v-berdsk и вывесить на каждой бензозаправке и на каждом авто.
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Достали уже.. порядка так и нет.. как за границу НЕФТЬ!!!ума хватает продавать а своему народу бензин в три дорого..
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«Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое!»
Вот именно по этой причине во всех странах мира используют слова синонимы из родного языка, чтобы не потерять смысл сказанного!
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