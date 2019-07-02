Семеро попали в больницу с подозрением на бруцеллез в Хабаровском крае

В регионе работают специалисты из Иркутской области и Ставропольского края с диагностическим оборудованием.

Семь человек госпитализированы с подозрением на бруцеллез в Хабаровском крае после вспышки этого заболевания в фермерском хозяйстве в районе имени Лазо, сообщила в понедельник журналистам главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.

«В стационарах находятся семь человек, они на диагностическом обследовании, идет диагностика на подтверждение бруцеллеза», — сказала она. Кузнецова отметила, что пока у людей выявлены лишь следы бруцелл, которые могут оказаться и ложными. Для подтверждения нужны длительные бактериологические исследования.

В июне случаи заболевания бруцеллезом были зафиксированы в фермерском хозяйстве «Даниленко» в поселке Кутузовка района имени Лазо, заболевание было выявлено у семи коз. В результате поголовье, часть которого была закуплена в Еврейской АО, было уничтожено. В конце июня бруцеллез у крупного рогатого скота был выявлен в соседнем Приморье. Заболевшие животные были обнаружены в личном подсобном хозяйстве в селе Синельниково-2. До этого бруцеллез там был зафиксирован в апреле.

Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи. Человек может заразиться от шерсти, пуха, шкуры животного, мясомолочных продуктов, инфицированных предметов ухода за животными. При заболевании бруцеллезом поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы, а также костно-суставной аппарат. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться до двух лет и более, привести к инвалидности, а при беременности — вызвать ее преждевременное прерывание.

Кузнецова также сообщила журналистам, что в регионе работают специалисты из Иркутской области и Ставропольского края с современным диагностическим оборудованием. В случае подтверждения заболевания, все госпитализированные получат необходимое лечение.

Начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края — главный государственный ветеринарный инспектор края Николай Постоев сообщил, что на ферме была проведена дезинфекция.

Источник: ТАСС