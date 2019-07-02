Избитый в кабинете врач Бердска: Я пальцем не трогал медсестру наркологического отделения ЦГБ Бердска

Драка в кабинете врача психиатра-нарколога Константина Фалалеева между ним и посетителем медучреждения произошла 27 июня. Врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Сейчас он находится на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов находится на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ.

По словам медсестры Елены Евтушенко, конфликт между братом и врачом начался из-за избиения ее Константином Фалалеевым. Девушке пришлось даже снять побои.

-Это все ложь. Защита задним числом, — уверен Константин Фалалеев. — Где сейчас находится ее брат и, где была бы она, если бы я ее избил. Я ее пальцем не трогал, у нее нет ни синяка, ни ссадины.

Константин Фалалеев рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что драка между ним и посетителем произошла в рабочее время. По его словам, поводом послужил конфликт с медсестрой Еленой Евтушенко. Ее брат вызвался защитить обиженную девушку.

-Кабинет весь в крови был, все перевернуто, компьютер на полу валялся, — вспоминает врач психиатр-нарколог сегодня, 2 июля, день конфликта.

Главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов от комментариев воздержался, так как он не знал об инциденте. А вот в отделении наркологии информацию о нападении врача подтверждать не стали, впрочем, как и отрицать. По мнению Константина Фаллеева, это не удивительно — медперсонал наркологического отделения «не хочет выносить сор из избы».

Оба участника конфликта написали заявление в полицию, ведь оба получили телесные повреждения. В Главном управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что по данному факту проводится проверка, после которой сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.

«Курьер. Среда. Бердск» готов выслушать версию Вячеслава Смирнова по телефону 3-00-10, либо вы можете написать нам в Вконтакте или одноклассниках.

Напомним, 20 мая в приемной главного врача 25-летний житель Бердска напал на начмеда. И причинил телесные повреждения заместителю главврача по медицинской части Надежде Шахатовой. Она получила закрытый перелом левой лучевой кости руки. По данному факту правоохранительные органы начали расследование.