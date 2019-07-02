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Ушла из жизни сестра героя СССР Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина в Бердске

Прощание с Зинаидой Парфёновной состоится 2 июля в Преображенском соборе в 12:00 часов.

2.07.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Ушла из жизни сестра героя СССР Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина в Бердске

Сестра Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина трепетно хранила память о брате

Ушла из жизни Илюшечкина Зинаида Парфёновна, родная сестра Героя Советского Союза Петра Барбашова.

Долгое время она работала на заводе «Вега» техником-технологом АСУП.

Администрация города Бердска выражает родным и близким Зинаиды Парфёновны глубокие соболезнования.

Прощание с Зинаидой Парфёновной состоится 2 июля в Преображенском соборе в 12:00 часов.

Газета «Курьер.Среда.Бердск» за минувший год несколько раз писала о подвиге героя и его сестре.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Илюшечкиной.


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