Ушла из жизни сестра героя СССР Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина в Бердске

Ушла из жизни Илюшечкина Зинаида Парфёновна, родная сестра Героя Советского Союза Петра Барбашова.

Долгое время она работала на заводе «Вега» техником-технологом АСУП.

Администрация города Бердска выражает родным и близким Зинаиды Парфёновны глубокие соболезнования.

Прощание с Зинаидой Парфёновной состоится 2 июля в Преображенском соборе в 12:00 часов.

Газета «Курьер.Среда.Бердск» за минувший год несколько раз писала о подвиге героя и его сестре.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Илюшечкиной.