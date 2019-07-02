Рассеянный склероз влияет на появление рака

Результаты 65-летнего исследования норвежских ученых показали, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют повышенный риск развития онкологии. При этом в особой опасности находятся органы дыхания, мочевыделительная система и центральная нервная система.

Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на доклад, представленный на пятом конгрессе Европейской академии неврологии в Осло.

Было зафиксировано, что по сравнению с людьми без РС у пациентов с этим недугом риск развития рака органов дыхания повышен на 66%, центральной нервной системы — на 52%, рака мочевыводящих путей — на 51%.

В целом риск развития онкологии у людей с РС увеличен на 14%, выяснилось в рамках масштабного исследования.

В анализ были включены данные о более 40000 людей, из них 6883 человека — родившиеся в 1930-1979 годах пациенты, зарегистрированные в различных норвежских регистрах рака и рассеянного склероза.

— В этой работе подчеркивается необходимость повышения осведомленности о риске онкологии среди пациентов с РС, что должно привести к более эффективной диагностике и терапии рака, — отметила ведущий исследователь из Университетской больницы Хокланд (Берген) доктор Нина Гриттен.

Источник: РГ