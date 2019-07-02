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На 400 тысяч рублей стащили телевизоров работники магазина бытовой техники в Академгородке

Всего преступная группа из 4 человек обманным путем похитила 14 телевизоров. Охрана пропускала из с товаром без оплаты.

2.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На 400 тысяч рублей стащили телевизоров работники магазина бытовой техники в Академгородке

Завершено расследование уголовного дела о крупных хищениях в магазине бытовой техники

Следователем отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года группа лиц обманным путем похитила 14 телевизоров в одном из магазинов бытовой техники в Советском районе. Как установили сотрудники полиции, в группу входили четверо жителей Новосибирска в возрасте от 27 до 43 лет. Трое из них являлись сотрудниками данного магазина, один работал здесь ранее — ему также предъявлено обвинение в пособничестве в совершении преступления.

Полицейскими установлено, что по предварительной договоренности сотрудник службы безопасности беспрепятственно пропускал сообщников из магазина без оплаты товара. Общая сумма ущерба от преступлений составила более 400 тысяч рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: МВД по НСО


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