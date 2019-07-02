Расправу с соперником в KFC в ТЦ «Эдеме» назвал справедливой убийца перед смертью в Академгородке

Несколько выстрелов в ТЦ «Эдеме» Академгородка лишили жизни Павла Гергента, работающего на фудкорте KFC. ЧП случилось поздним вечером, когда магазины уже закрывались, а в кинотеатрах шли последние сеансы. Поводом для убийства послужила ревность — 22-летний Максим С. прикрепил фотографию девушки с подписью «Люблю тебя, солнышко» у себя на странице «Вконтакте», взял «Сайгу» и отправился на расправу с соперником. Павел и его новая девушка работали вместе в ресторане KFC.

28 июня в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой. На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудников кафе, а преступление совершено на почве ревности. Обстоятельства совершенного преступления выясняются, — сообщили в Главном управлении МВД по Новосибирской области.

Очевидцы трагедии рассказывали, что девушки, которые были в KFC, спрятались от стрелка в туалете. Убийца кинулся за ними вслед, уселся возле уборных и стал ждать. В это время к торговому центру приехали полицейские, которые начали брать преступника штурмом.

— Ох, дурень! Погубил себя и другого человека. А мог бы ещё жить и жить!

-Хуже всех, пожалуй, девушке, из за которой конфликт разгорелся. Как она теперь будет жить?! Блин, подумать страшно..- высказались на странице Максима пользователи Инстаграмма, которая пестрит постами с фотографиями возлюбленных.

Павел же не дожил до своего 22-летия всего несколько дней. Как рассказывала мама погибшего поделилась с КП-Новосибирск своим эмоциями:

— Я просто не хочу, чтоб мой сын был легендой по Новосибирску, что пострадал от одной ….. Мне очень тяжело, — рассказала Олеся Гергерт. — Судя по переписке, эта дама вертела хвостом перед двумя парнями. Сын, насколько мне известно, ее отправил далеко: она встречалась с обоими сразу, как потом выяснилось. Сын не выходил на связь, не пришел домой ночевать. Обычно Паша всегда звонит. А тут телефон доступен, никто не отвечает. У меня было плохое предчувствие, но гнала от себя жуткие мысли, убеждала — он просто потерял телефон. Утром хотела идти подавать в розыск. К обеду мне чужие люди в соцсетях сообщили, что моего сына больше нет в живых… Павел был старшим ребенком в семье, всего — их трое у меня, было… Самому младшему сейчас три года. Сейчас в моей голове бардак, трудно говорить, плохо себя чувствую. У Паши все было хорошо: он закончил химколледж имени Д.И. Менделеева, отдал документы на заочное обучение, дополнительно проходил разные курсы. На работе шел на повышение. Сидел на чемоданах: должен был 7 июля лететь в Анапу в командировку, но не случилось…

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства.

-Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека. По данным следствия, 29 июня 2019 года 23-летний молодой человек около 22 часов пришел в ТЦ «ЭДЕМ» в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвел выстрел из «Сайги» в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия, — сообщил представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Из достоверных источников известно, что Максим боялся ареста и просил его застрелить. Убийца был напуган, но признался, что обижен и был уверен^ он справедливо отомстил за обиду.