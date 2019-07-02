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Расправу с соперником в KFC в ТЦ «Эдеме» назвал справедливой убийца перед смертью в Академгородке

По словам матери убитого, трагедия произошла из-за девушки, которая «вертела хвостом» перед обоим парнями.

2.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Соцсети 46 коммент.
 
Расправу с соперником в KFC в ТЦ Эдеме назвал справедливой убийца перед смертью в Академгородке

Максим убил соперника на почве ревности к бывшей девушке

Несколько выстрелов в ТЦ «Эдеме» Академгородка лишили жизни Павла Гергента, работающего на фудкорте KFC. ЧП случилось поздним вечером, когда магазины уже закрывались, а в кинотеатрах шли последние сеансы. Поводом для убийства послужила ревность — 22-летний Максим С. прикрепил фотографию девушки с подписью «Люблю тебя, солнышко» у себя на странице «Вконтакте», взял «Сайгу» и отправился на расправу с соперником. Павел и его новая девушка работали вместе в ресторане KFC.

28 июня в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой. На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудников кафе, а преступление совершено на почве ревности. Обстоятельства совершенного преступления выясняются, — сообщили в Главном управлении МВД по Новосибирской области.

Очевидцы трагедии рассказывали, что девушки, которые были в KFC, спрятались от стрелка в туалете. Убийца кинулся за ними вслед, уселся возле уборных и стал ждать. В это время к торговому центру приехали полицейские, которые начали брать преступника штурмом.

— Ох, дурень! Погубил себя и другого человека. А мог бы ещё жить и жить!

-Хуже всех, пожалуй, девушке, из за которой конфликт разгорелся. Как она теперь будет жить?! Блин, подумать страшно..- высказались на странице Максима пользователи Инстаграмма, которая пестрит постами с фотографиями возлюбленных.

Павел же не дожил до своего 22-летия всего несколько дней. Как рассказывала мама погибшего поделилась с КП-Новосибирск своим эмоциями:

— Я просто не хочу, чтоб мой сын был легендой по Новосибирску, что пострадал от одной ….. Мне очень тяжело, — рассказала Олеся Гергерт. — Судя по переписке, эта дама вертела хвостом перед двумя парнями. Сын, насколько мне известно, ее отправил далеко: она встречалась с обоими сразу, как потом выяснилось. Сын не выходил на связь, не пришел домой ночевать. Обычно Паша всегда звонит. А тут телефон доступен, никто не отвечает. У меня было плохое предчувствие, но гнала от себя жуткие мысли, убеждала — он просто потерял телефон. Утром хотела идти подавать в розыск. К обеду мне чужие люди в соцсетях сообщили, что моего сына больше нет в живых… Павел был старшим ребенком в семье, всего — их трое у меня, было… Самому младшему сейчас три года. Сейчас в моей голове бардак, трудно говорить, плохо себя чувствую. У Паши все было хорошо: он закончил химколледж имени Д.И. Менделеева, отдал документы на заочное обучение, дополнительно проходил разные курсы. На работе шел на повышение. Сидел на чемоданах: должен был 7 июля лететь в Анапу в командировку, но не случилось…

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства.

-Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека. По данным следствия, 29 июня 2019 года 23-летний молодой человек около 22 часов пришел в ТЦ «ЭДЕМ» в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвел выстрел из «Сайги» в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия, — сообщил представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Из достоверных источников известно, что Максим боялся ареста и просил его застрелить. Убийца был напуган, но признался, что обижен и был уверен^ он справедливо отомстил за обиду.


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(46) Комментариев

  1. Новый мэр

    Горя обоим родителям

    Thumb up 14 Thumb down 14

  2. Виктория

    Кошмар какой. Соболезнования родным.

    Thumb up 19 Thumb down 2

  3. Эрвин

    как я и говорил в прошлом посте -виновата бабешка

    Thumb up 19 Thumb down 16

    • Андрей

      Эта бабешка и её потомство всю жизнь будут расплачиваться за это.Очень жаль, но закон бумеранга никто отменить не может,веришь или нет ,от этого не зависит.Поэтому пусть всегда вспоминает случившееся когда будут беды в ее жизни.

      Thumb up 9 Thumb down 25

      • Эрвин

        да никто не будет расплачиваться. Через пару лет забудет как их звали и будет жить поживать да добра наживать.

        Thumb up 34 Thumb down 7

        • Гость

          Не через пару лет, а через два месяца забудет. Сейчас так

          Thumb up 22 Thumb down 5

          • Андрей

            У вас короткая память, а еще есть совесть , которая страшнее памяти!

            Thumb up 3 Thumb down 18

            • Аноним

              вы просто сильно хорошо почему то думаете о той, которая так легко парнями вертит и встречается одновременно с несколькими

              Thumb up 17 Thumb down 4

              • Андрей

                Не дай Бог в жены такую! Предаст в два счёта!

                Thumb up 10 Thumb down 7

              • Аноним

                И что надо стрелять всех подряд?
                И правильно сделала что бросила не сразу выявляются тараканы в голове.

                Thumb up 14 Thumb down 7

              • Аноним

                И раньше были девушки, которые встречались с двумя парнями , природой заложено , что не только мужчины имеют право выбора
                Некоторые мужчины и не с двумя одновременно встречаются, а значительно с большим количеством
                Поэтому, девушку я осуждать бы не стала , она выбрала более сильного
                А слова матери мне не понравились в адрес девушки … все девушки сыновей их матерям не нравятся , какими бы они хорошими не были, свекровь всегда не довольна …
                эмоции понятны конечно, но все таки надо принять , что если сын с ней общался, то это был его выбор , значит все устраивало

                Thumb up 3 Thumb down 0

    • Гость Очередной

      свечку придерживали — все знаете?

      Thumb up 0 Thumb down 2

    • zizou

      виновата бабешка
      ============================
      да, конечно, виновата — ведь особи мужского пола не люди, а безмозглые животные. их то на изнасилование спровоцируют бабёшки, то на воровство, то на убийство. конечно, всегда за животное отвечает хозяин.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    «рассказала Олеся Гергерт. — Судя по переписке, эта дама вертела хвостом перед двумя парнями.»

    Девушке, нужно было сразу отказаться от одного из парней, поговорить лично и порвать отношения, или от обоих сразу, раз они ей не нужны были!

    Thumb up 11 Thumb down 5

  5. Аноним

    «-Хуже всех, пожалуй, девушке, из за которой конфликт разгорелся. Как она теперь будет жить?! Блин, подумать страшно.»

    В смысле хуже?

    Thumb up 14 Thumb down 7

    • Аноним

      Да буровит что попало. Телка через пару месяцев будет с новым дурачком, а что из-за неё пострелялись ещё и как бонус будет выставлять.

      Thumb up 18 Thumb down 8

      • Жители города

        Она то забудет,а что на совести грязь это страшнее памяти.Я думаю многие пишут браваду,а у каждого есть грешки,которые больно кусаются.

        Thumb up 5 Thumb down 15

  6. Аноним

    Почему в таком раннем возрасте разрешают приобретать оружие? У них в таком возрасте все в розовом свете,ветер в голове. 22 года!!! а у него уже ружье!!! Да не раньше,чем в 30 лет можно еще выдавать разрешение,психика к этому возрасту уже устоканется. Слов нет….. Родителям соболезнование… Сил пережить это горе…

    Thumb up 32 Thumb down 6

  7. Эрвин

    А мы из-за девок , вернее за девок дрались. Просто дрались. И уступивший уходил с достоинством. Помню даже я со своим закадыкой одноклассником подрались за девчонку , потом ржали что она ушла к владельцу ларька табачного :-D

    Thumb up 31 Thumb down 8

    • Аноним

      «даже я…» — в смысле «даже я, не имеющий к девкам интереса, и то»?
      «ушла к владельцу ларька табачного»…уступившим «с достоинством» такие мысли утешительны.

      Thumb up 3 Thumb down 11

    • zizou

      И уступивший уходил с достоинством.
      ============================
      а мнение девки спрашивать не обязательно? =-O
      у вас в голове не кругло: решения, значит, принимаете вы, а ответственность, значит, на бабёшке?

      Thumb up 1 Thumb down 0

  8. Местный

    Алленьи бои *CRAZY*

    Thumb up 8 Thumb down 6

  9. Ириска

    Каждого в жизни хоть раз да предавали, всякое приходилось переживать и обид много было, надо иметь стабильную психику и чувство собственного достоинства. Соболезнование родителям.

    Thumb up 21 Thumb down 1

    • Raven

      Ну судя по всему психика нестабильная. Я на таких в армии насмотрелся, завалят с десяток сослуживцев и в бега с оружием и либо самострелы потом, либо при взятии валят

      Thumb up 8 Thumb down 0

  10. Ольга

    что за ерунда стрелять в человека из-за того что тебя бросили. Так ты радуйся, что сейчас, а не когда у вас трое детей, или лучше чтоб с тобой нехотя жили? Вообщем жаль только парня которого застрелили, он при чем….

    Thumb up 19 Thumb down 0

  11. Аноним

    «Не дай Бог в жены такую! Предаст в два счёта!»
    А вы что там делить-то в браке собираетесь, гостайны или койку? *CRAZY*

    Thumb up 6 Thumb down 7

  12. Аноним

    Нельзя человека заставить любить вечно , особенно в молодости, вот нравился , а потом разонравился.
    Ну бывает же такое , что уж за верность такая любить через силу . Зачем оно надо ?
    А вот когда молодые женятся , вот тут уж другие проблемы и проблемы эти на голову родителей .
    Свадьба , чтоб как у королевны , ….. мать .. проблемы с жильем, работой , пропиской , дети , вот тут уж головные боли прибавляются, а потом вообще окажется кретин , дак он и всех родственников расстреляет .
    Осталась жива и слава богу , что еще и избавилась от такого кретина , а то бы он еще крови то попил.

    Thumb up 12 Thumb down 0

  13. Капец

    И опять виноватой выставляют девушку. Конечно, её выгодно обвинить — девушка же. И такая она сякая. То есть убийца святой, практически. А девушка виновата. Ну-ну. А потом удивляемся, что у нас законы о домашнем насилии не работают. Не будут работать никогда, до тех пор, пока по умолчанию во всём будут виноваты женщины.

    Thumb up 17 Thumb down 7

  14. Raven

    Вертихвостка и полоумный ревнивец виноваты, вот между собой бы и перестреливались. А парня, которого застрелили жалко, ни за что погиб, из-за какойт-то леди (не буду выражаться)

    Thumb up 10 Thumb down 5

  15. Аноним

    Так Гергент или Гергерт ?

    Гергерт вроде достаточно распространённая немецкая фамилия.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  16. Пенсионер

    В любом случае крайняя психика мужика… в данном случае -парня!!! Думать было нечем.С таким раскладом всё равно не жилец!!! Мента ж к нему не приставишь…

    Thumb up 2 Thumb down 0

  17. Андрей

    А давайте еще раздадим всем психам пистолеты, противогазы и по паре гранат. Пос справке из ЖЭКа.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  18. Аноним

    У чувака явно психика с трещиной. Как комиссию на разрешение прошел. Еще раз убеждаемся, что все енто для галочки.
    А деваха просто сыграла роль катализатора. Не здесь, так гденибудь в другом месте рванул и скорее всего с большими жертвами.
    Если бы я мочил бы всех ради кого меня бросали, то человек пять бы уже порешил. Но в конце концов нашел ту единственную, которой нужен только я.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  19. Гость Очередной

    она виновата только в том, что вовремя не распознала неадеквата.
    пока что достоверно, что один застрелил другого. то есть один — убийца однозначно.
    а её в грязи изваляли — «крутила — не крутила»…..

    Thumb up 2 Thumb down 1

  20. Аноним

    Такие слабаки , как этот убийца, ещё бы не известно как бы жил в семье с типа любимой женщиной
    Мог бы потом и жену бить
    Как правило, это так и бывает
    Знаю я такие случаи . Бедный разнесчастный муж на людях, а в семье деспот и садист

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