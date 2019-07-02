Расправу с соперником в KFC в ТЦ «Эдеме» назвал справедливой убийца перед смертью в Академгородке

Максим убил соперника на почве ревности к бывшей девушке
Несколько выстрелов в ТЦ «Эдеме» Академгородка лишили жизни Павла Гергента, работающего на фудкорте KFC. ЧП случилось поздним вечером, когда магазины уже закрывались, а в кинотеатрах шли последние сеансы. Поводом для убийства послужила ревность — 22-летний Максим С. прикрепил фотографию девушки с подписью «Люблю тебя, солнышко» у себя на странице «Вконтакте», взял «Сайгу» и отправился на расправу с соперником. Павел и его новая девушка работали вместе в ресторане KFC.
28 июня в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой. На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудников кафе, а преступление совершено на почве ревности. Обстоятельства совершенного преступления выясняются, — сообщили в Главном управлении МВД по Новосибирской области.
Очевидцы трагедии рассказывали, что девушки, которые были в KFC, спрятались от стрелка в туалете. Убийца кинулся за ними вслед, уселся возле уборных и стал ждать. В это время к торговому центру приехали полицейские, которые начали брать преступника штурмом.
— Ох, дурень! Погубил себя и другого человека. А мог бы ещё жить и жить!
-Хуже всех, пожалуй, девушке, из за которой конфликт разгорелся. Как она теперь будет жить?! Блин, подумать страшно..- высказались на странице Максима пользователи Инстаграмма, которая пестрит постами с фотографиями возлюбленных.
Павел же не дожил до своего 22-летия всего несколько дней. Как рассказывала мама погибшего поделилась с КП-Новосибирск своим эмоциями:
— Я просто не хочу, чтоб мой сын был легендой по Новосибирску, что пострадал от одной ….. Мне очень тяжело, — рассказала Олеся Гергерт. — Судя по переписке, эта дама вертела хвостом перед двумя парнями. Сын, насколько мне известно, ее отправил далеко: она встречалась с обоими сразу, как потом выяснилось. Сын не выходил на связь, не пришел домой ночевать. Обычно Паша всегда звонит. А тут телефон доступен, никто не отвечает. У меня было плохое предчувствие, но гнала от себя жуткие мысли, убеждала — он просто потерял телефон. Утром хотела идти подавать в розыск. К обеду мне чужие люди в соцсетях сообщили, что моего сына больше нет в живых… Павел был старшим ребенком в семье, всего — их трое у меня, было… Самому младшему сейчас три года. Сейчас в моей голове бардак, трудно говорить, плохо себя чувствую. У Паши все было хорошо: он закончил химколледж имени Д.И. Менделеева, отдал документы на заочное обучение, дополнительно проходил разные курсы. На работе шел на повышение. Сидел на чемоданах: должен был 7 июля лететь в Анапу в командировку, но не случилось…
Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства.
-Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека. По данным следствия, 29 июня 2019 года 23-летний молодой человек около 22 часов пришел в ТЦ «ЭДЕМ» в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвел выстрел из «Сайги» в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия, — сообщил представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Из достоверных источников известно, что Максим боялся ареста и просил его застрелить. Убийца был напуган, но признался, что обижен и был уверен^ он справедливо отомстил за обиду.
Горя обоим родителям
14 14
Это пожелание что ли?
17 8
Кошмар какой. Соболезнования родным.
19 2
как я и говорил в прошлом посте -виновата бабешка
19 16
Эта бабешка и её потомство всю жизнь будут расплачиваться за это.Очень жаль, но закон бумеранга никто отменить не может,веришь или нет ,от этого не зависит.Поэтому пусть всегда вспоминает случившееся когда будут беды в ее жизни.
9 25
да никто не будет расплачиваться. Через пару лет забудет как их звали и будет жить поживать да добра наживать.
34 7
Не через пару лет, а через два месяца забудет. Сейчас так
22 5
У вас короткая память, а еще есть совесть , которая страшнее памяти!
3 18
вы просто сильно хорошо почему то думаете о той, которая так легко парнями вертит и встречается одновременно с несколькими
17 4
Не дай Бог в жены такую! Предаст в два счёта!
10 7
И что надо стрелять всех подряд?
И правильно сделала что бросила не сразу выявляются тараканы в голове.
14 7
И раньше были девушки, которые встречались с двумя парнями , природой заложено , что не только мужчины имеют право выбора
Некоторые мужчины и не с двумя одновременно встречаются, а значительно с большим количеством
Поэтому, девушку я осуждать бы не стала , она выбрала более сильного
А слова матери мне не понравились в адрес девушки … все девушки сыновей их матерям не нравятся , какими бы они хорошими не были, свекровь всегда не довольна …
эмоции понятны конечно, но все таки надо принять , что если сын с ней общался, то это был его выбор , значит все устраивало
3 0
свечку придерживали — все знаете?
0 2
виновата бабешка
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да, конечно, виновата — ведь особи мужского пола не люди, а безмозглые животные. их то на изнасилование спровоцируют бабёшки, то на воровство, то на убийство. конечно, всегда за животное отвечает хозяин.
1 0
«рассказала Олеся Гергерт. — Судя по переписке, эта дама вертела хвостом перед двумя парнями.»
Девушке, нужно было сразу отказаться от одного из парней, поговорить лично и порвать отношения, или от обоих сразу, раз они ей не нужны были!
11 5
«-Хуже всех, пожалуй, девушке, из за которой конфликт разгорелся. Как она теперь будет жить?! Блин, подумать страшно.»
В смысле хуже?
14 7
Да буровит что попало. Телка через пару месяцев будет с новым дурачком, а что из-за неё пострелялись ещё и как бонус будет выставлять.
18 8
Она то забудет,а что на совести грязь это страшнее памяти.Я думаю многие пишут браваду,а у каждого есть грешки,которые больно кусаются.
5 15
Почему в таком раннем возрасте разрешают приобретать оружие? У них в таком возрасте все в розовом свете,ветер в голове. 22 года!!! а у него уже ружье!!! Да не раньше,чем в 30 лет можно еще выдавать разрешение,психика к этому возрасту уже устоканется. Слов нет….. Родителям соболезнование… Сил пережить это горе…
32 6
«все в розовом свете,ветер в голове. 22 года!!! а у него уже ружье!!!» ©
то ли дело- армия!
30 3
в армии эти ***** под присмотром и то бывает стреляются.
24 5
Под присмотром «дидов» вы хотели сказать?
5 16
в армии сейчас нет никаких дедов.
служат год всего лишь и пересечений нет
19 4
«в голове. 22 года!!!»…по вашей логике — в 22 ещё рано на девиц смотреть. При такой распирающей ревности он нашёл бы предмет для выведения соперника из строя. Что-то колюще-режущее кухонно-гаражное.
15 4
А мы из-за девок , вернее за девок дрались. Просто дрались. И уступивший уходил с достоинством. Помню даже я со своим закадыкой одноклассником подрались за девчонку , потом ржали что она ушла к владельцу ларька табачного
31 8
«даже я…» — в смысле «даже я, не имеющий к девкам интереса, и то»?
«ушла к владельцу ларька табачного»…уступившим «с достоинством» такие мысли утешительны.
3 11
даже я — это в смысле как и все. Я не принадлежу к вашему голубому сообществу. У меня одна жена и нет любовниц.
2 0
И уступивший уходил с достоинством.
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а мнение девки спрашивать не обязательно?
у вас в голове не кругло: решения, значит, принимаете вы, а ответственность, значит, на бабёшке?
1 0
Алленьи бои
8 6
Каждого в жизни хоть раз да предавали, всякое приходилось переживать и обид много было, надо иметь стабильную психику и чувство собственного достоинства. Соболезнование родителям.
21 1
Ну судя по всему психика нестабильная. Я на таких в армии насмотрелся, завалят с десяток сослуживцев и в бега с оружием и либо самострелы потом, либо при взятии валят
8 0
что за ерунда стрелять в человека из-за того что тебя бросили. Так ты радуйся, что сейчас, а не когда у вас трое детей, или лучше чтоб с тобой нехотя жили? Вообщем жаль только парня которого застрелили, он при чем….
19 0
девку надо было?
8 10
Эт точно
6 4
Потому что больной на голову .
4 1
«Не дай Бог в жены такую! Предаст в два счёта!»
А вы что там делить-то в браке собираетесь, гостайны или койку?
6 7
Нельзя человека заставить любить вечно , особенно в молодости, вот нравился , а потом разонравился.
Ну бывает же такое , что уж за верность такая любить через силу . Зачем оно надо ?
А вот когда молодые женятся , вот тут уж другие проблемы и проблемы эти на голову родителей .
Свадьба , чтоб как у королевны , ….. мать .. проблемы с жильем, работой , пропиской , дети , вот тут уж головные боли прибавляются, а потом вообще окажется кретин , дак он и всех родственников расстреляет .
Осталась жива и слава богу , что еще и избавилась от такого кретина , а то бы он еще крови то попил.
12 0
И опять виноватой выставляют девушку. Конечно, её выгодно обвинить — девушка же. И такая она сякая. То есть убийца святой, практически. А девушка виновата. Ну-ну. А потом удивляемся, что у нас законы о домашнем насилии не работают. Не будут работать никогда, до тех пор, пока по умолчанию во всём будут виноваты женщины.
17 7
вина на том, кто с психикой не справился
а девушка лишь довела его до этого своим поведением
2 2
Вертихвостка и полоумный ревнивец виноваты, вот между собой бы и перестреливались. А парня, которого застрелили жалко, ни за что погиб, из-за какойт-то леди (не буду выражаться)
10 5
Так Гергент или Гергерт ?
Гергерт вроде достаточно распространённая немецкая фамилия.
0 1
В любом случае крайняя психика мужика… в данном случае -парня!!! Думать было нечем.С таким раскладом всё равно не жилец!!! Мента ж к нему не приставишь…
2 0
А давайте еще раздадим всем психам пистолеты, противогазы и по паре гранат. Пос справке из ЖЭКа.
1 0
У чувака явно психика с трещиной. Как комиссию на разрешение прошел. Еще раз убеждаемся, что все енто для галочки.
А деваха просто сыграла роль катализатора. Не здесь, так гденибудь в другом месте рванул и скорее всего с большими жертвами.
Если бы я мочил бы всех ради кого меня бросали, то человек пять бы уже порешил. Но в конце концов нашел ту единственную, которой нужен только я.
2 0
она виновата только в том, что вовремя не распознала неадеквата.
пока что достоверно, что один застрелил другого. то есть один — убийца однозначно.
а её в грязи изваляли — «крутила — не крутила»…..
2 1
Такие слабаки , как этот убийца, ещё бы не известно как бы жил в семье с типа любимой женщиной
Мог бы потом и жену бить
Как правило, это так и бывает
Знаю я такие случаи . Бедный разнесчастный муж на людях, а в семье деспот и садист
1 0