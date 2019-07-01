Фото: Дети лаяли на собак. Девочка пинала собаку. Мамки стояли рядом

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаСегодня около крыльца одного из магазинов бердской сети наблюдала такую картинку. Две небольшие собачки привязаны к перилам и ждут хозяев. Рядом трое детей, а рядом с детьми две мамы.Дети сначала обошли собак, приглядываясь. Затем стали кривить рожицы и махать руками. Затем стали пинать мусорку, которая практически была рядом с собаками. Мусорка испугала песиков. А затем девочка стала пинать одну из собак, которая залаяла. Девочка мила отошла и продолжала в воздухе махать ногой в сторону животного. Детям лет 5-6-7.Я вышла из машины:— Ты хочешь, чтобы тебя собака укусила? Зачем пинаешь ее?Мамки нехотя повернули голову в сторону двух мальчиков и этой агрессивной девочки. Что-то сказали.Прошло минут полторы и дети выстроились перед собаками и стали лаять. Ну хоть не пинать.Подошло такси и группа уехала. Из магазина вышли две девушки и забрали собак.Вот и думаю, кто бы виноват, если бы собака укусила девочку?