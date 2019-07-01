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Фото: Дети лаяли на собак. Девочка пинала собаку. Мамки стояли рядом

Вот и думаю, кто бы виноват, если бы собака укусила девочку?

1.07.2019 12 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Собака:
Сегодня около крыльца одного из магазинов бердской сети наблюдала такую картинку. Две небольшие собачки привязаны к перилам и ждут хозяев. Рядом трое детей, а рядом с детьми две мамы.
Дети сначала обошли собак, приглядываясь. Затем стали кривить рожицы и махать руками. Затем стали пинать мусорку, которая практически была рядом с собаками. Мусорка испугала песиков. А затем девочка стала пинать одну из собак, которая залаяла. Девочка мила отошла и продолжала в воздухе махать ногой в сторону животного. Детям лет 5-6-7.
Я вышла из машины:
— Ты хочешь, чтобы тебя собака укусила? Зачем пинаешь ее?
Мамки нехотя повернули голову в сторону двух мальчиков и этой агрессивной девочки. Что-то сказали.
Прошло минут полторы и дети выстроились перед собаками и стали лаять. Ну хоть не пинать.
Подошло такси и группа уехала. Из магазина вышли две девушки и забрали собак.
Вот и думаю, кто бы виноват, если бы собака укусила девочку?

Фото: Дети лаяли на собак. Девочка пинала собаку. Мамки стояли рядом


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(12) Комментариев

  1. Зверь

    Ну что сказать , автору спасибо за то, что хорошую тему подняла , надо обязательно показать нашему населению как оно выглядит со стороны . Я много слышу стонов про берега , про как все не справедливо и тд. А что население скажет о этом факте ? Скорее всего ничего , такие « мелочи» для большинства норма

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • Елизавета

      А потом жалуются целый месяц что в садике по попе стукнули.Раньше за замечание благодарны были , а сейчас все в штыки воспринимают.Их дети непогрешимы!Не имеете право!А ваши дети имеют право так себя вести!

      Thumb up 7 Thumb down 1

      • Аноним

        А ваши собаки как всегда превыше окружающих, да и вы ложили на всех с высоты своего роста. А потом удивляетесь доххантерам.

        Thumb up 1 Thumb down 3

  2. Аноним

    ну прежде всего,виноваты хозяйки собак,привязавшие своих сявок,к перилам пандуса.

    Thumb up 2 Thumb down 11

    • Yaya

      Где то вы видите табличку или поручень для привязки собак??? Кстати, актуальная тема. Ни велосипед, ни коляску, ни вот собаку — привязать возле магазина обычно некуда, кроме как к пандусу… Если с коляской в магазин заходишь, там фиг развернешься с ней обычно.. Приходится оставлять коляску у магазина, а она, на минуточку, больше 25 тыр стоит :( в одном из ближайших магазинов даже и к пандусу коляску не пристегнуть — велозамок не дотягивается

      Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Помни
    это
    каждый сын.
    Знай
    любой ребёнок:
    вырастет
    из сына
    свин,
    если сын —
    свинёнок.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    Собаки писать научились. 8)
    Может собака уже на собачью работу устроится и собачья домохозяйка ей из магазина собачью еду приносить будет.
    И ещё собака сама за собой свои колбаски уберет и в подъезде за собой двери и полы помоет. 8)
    Хотя на компьютере стучать она может, а как работать — так у неё лапки видители. =)

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  5. Аноним

    Скоро лошади в курьер писать будут.
    Чудеса генетики.

    Thumb up 0 Thumb down 3

  6. Аноним

    Иду мимо магазина — а тут оба на: тысяч 50 на веревочке к перилам привязаны.
    Но…
    Свидетелей много.
    Пойду там завтра, подожду, может народу меньше будет.
    *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 3

  7. Аноним

    Правила выгула собак регулируются Федеральным законом России об ответственном обращении с животными, действующего с 2012 г., и несколькими поправками к его тексту, вступившим в силу 01.01.2018 г.
    В частности к этому случаю:

    Запрещено прогуливаться с питомцем в 30-метровой зоне, прилегающей к детским площадкам, подъездам многоквартирных домов, медицинским и учебным заведениям, учреждениям сферы культуры и спорта, местам массового скопления людей. Под запретом – выгул четверолапых на кладбищах, их купание в зоне общественных городских пляжей.

    Выгуливать собак непозволительно гражданам, находящимся под действием алкоголя, наркотиков. Запрещено самостоятельно отправляться на прогулку с питомцами детям, чей возраст не достиг 12-14 лет

    Штраф за нарушение для граждан штраф составит 3000-4000 рублей.
    Рецидивы, зафиксированные на протяжении года с момента первого инцидента, влекут существенно возрастающие наказания рублем.
    Для граждан – до 10 000 — 20 000 рублей.

    Гуляйте, если денег много. 8)

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  8. Аноним

    Седни тоже там же наблюдал забавную картину.К перилам девочки привязали золотистое мохнатое непобедичо размером с воробья. Потом другой стороны другие девочки привязали невоспитанного теленка, похожего на золотистого ресивера.
    И этот теленок начал громко гавкать как топиккастер на весь микрорайон на это непобедичо и щелкать зубами у него над ухом (но не дотянулся).
    Я вот думаю, если бы этот теленок подавился этой мохнашкой, кто бы был виноват? :-D :-D :-D

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