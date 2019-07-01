Фото: Дети лаяли на собак. Девочка пинала собаку. Мамки стояли рядом

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Ну что сказать , автору спасибо за то, что хорошую тему подняла , надо обязательно показать нашему населению как оно выглядит со стороны . Я много слышу стонов про берега , про как все не справедливо и тд. А что население скажет о этом факте ? Скорее всего ничего , такие « мелочи» для большинства норма
9 2
А потом жалуются целый месяц что в садике по попе стукнули.Раньше за замечание благодарны были , а сейчас все в штыки воспринимают.Их дети непогрешимы!Не имеете право!А ваши дети имеют право так себя вести!
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А ваши собаки как всегда превыше окружающих, да и вы ложили на всех с высоты своего роста. А потом удивляетесь доххантерам.
1 3
ну прежде всего,виноваты хозяйки собак,привязавшие своих сявок,к перилам пандуса.
2 11
Где то вы видите табличку или поручень для привязки собак??? Кстати, актуальная тема. Ни велосипед, ни коляску, ни вот собаку — привязать возле магазина обычно некуда, кроме как к пандусу… Если с коляской в магазин заходишь, там фиг развернешься с ней обычно.. Приходится оставлять коляску у магазина, а она, на минуточку, больше 25 тыр стоит в одном из ближайших магазинов даже и к пандусу коляску не пристегнуть — велозамок не дотягивается
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Скажите, зачем с собакой идете в магазин?
Выпендриться?
1 2
Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребёнок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свинёнок.
2 1
Собаки писать научились.
Может собака уже на собачью работу устроится и собачья домохозяйка ей из магазина собачью еду приносить будет.
И ещё собака сама за собой свои колбаски уберет и в подъезде за собой двери и полы помоет.
Хотя на компьютере стучать она может, а как работать — так у неё лапки видители.
0 4
Скоро лошади в курьер писать будут.
Чудеса генетики.
0 3
Иду мимо магазина — а тут оба на: тысяч 50 на веревочке к перилам привязаны.
Но…
Свидетелей много.
Пойду там завтра, подожду, может народу меньше будет.
0 3
Правила выгула собак регулируются Федеральным законом России об ответственном обращении с животными, действующего с 2012 г., и несколькими поправками к его тексту, вступившим в силу 01.01.2018 г.
В частности к этому случаю:
Запрещено прогуливаться с питомцем в 30-метровой зоне, прилегающей к детским площадкам, подъездам многоквартирных домов, медицинским и учебным заведениям, учреждениям сферы культуры и спорта, местам массового скопления людей. Под запретом – выгул четверолапых на кладбищах, их купание в зоне общественных городских пляжей.
Выгуливать собак непозволительно гражданам, находящимся под действием алкоголя, наркотиков. Запрещено самостоятельно отправляться на прогулку с питомцами детям, чей возраст не достиг 12-14 лет
Штраф за нарушение для граждан штраф составит 3000-4000 рублей.
Рецидивы, зафиксированные на протяжении года с момента первого инцидента, влекут существенно возрастающие наказания рублем.
Для граждан – до 10 000 — 20 000 рублей.
Гуляйте, если денег много.
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Седни тоже там же наблюдал забавную картину.К перилам девочки привязали золотистое мохнатое непобедичо размером с воробья. Потом другой стороны другие девочки привязали невоспитанного теленка, похожего на золотистого ресивера.
И этот теленок начал громко гавкать как топиккастер на весь микрорайон на это непобедичо и щелкать зубами у него над ухом (но не дотянулся).
Я вот думаю, если бы этот теленок подавился этой мохнашкой, кто бы был виноват?
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