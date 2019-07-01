Меньше умирали от болезней системы кровообращения жители Бердска в 2018 году

Смертность населения Новосибирской области от болезней системы кровообращения в 2018 году

Среди основных классов причин смертности населения в Новосибирской области болезни системы кровообращения (БСК) стабильно занимают лидирующее место, составляя почти половину всех случаев смерти – 47% в 2018 году (52% в 2017 году).

В 2018 году зафиксировано сокращение числа умерших на 1,5 тыс. человек (на 8%). Их число составило 17,1 тыс. человек. Впервые с 2000 года доля умерших от этих причин стала менее 50%.

Показатель смертности населения от БСК снизился на 8% и составил 611 человек на 100 тыс. населения. В Новосибирской области уровень смертности от БСК в 2018 году был выше, чем по России (583) и по Сибирскому федеральному округу (577).

Среди городских округов и муниципальных районов области уровень смертности населения от БСК существенно различается. Наиболее высокий показатель смертности населения от данной причины смерти в 2018 году был зафиксирован в Северном муниципальном районе (1019 человек на 100 тыс. населения), наименьший – в городском округе рп Кольцово и Кочковском муниципальном районе (по 460 человек). В городском округе г. Новосибирск от болезней системы кровообращения из каждых 100 тыс. человек населения умирало 573. Сокращение числа умерших от БСК было зафиксировано в городских округах г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, г. Обь и 22 муниципальных районах области. В городском округе рп Кольцово и в остальных 8 муниципальных районах отмечен рост.

Болезни системы кровообращения включают в себя несколько подгрупп. Среди них выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь (ИБС), которая является причиной смерти более половины умерших от болезней системы кровообращения (64% в 2018 году), 26% умерли от цереброваскулярных болезней (ЦВБ), оставшаяся доля приходится на прочие болезни сердца, атеросклероз и другие болезни артерий, артериол и капилляров, кардиомиопатию, болезни вен, лимфатических сосудов и узлов, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, хронические ревматические болезни сердца и болезни легочного сердца и нарушения легочного кровообращения и другие болезни системы кровообращения.

В 2018 году от ишемической болезни сердца умерло 10,9 тыс. человек (на 0,5 тыс., или на 4% меньше, чем в 2017 году), от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) – 4,4 тыс. человек (на 1,2 тыс., или на 21% меньше, чем в 2017 году).

В прошедшем году коэффициент смертности от БСК жителей сельской местности (689 человек на 100 тыс. населения) на 17% превышал аналогичный показатель городских жителей (591). За год показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний как в городской, так и в сельской местности сократился (на 8% и на 9%, соответственно).

Абсолютное число умерших от БСК женщин стабильно превышает число умерших от данной причины мужчин. Так, в 2018 году численность умерших от сердечно-сосудистых заболеваний женщин была на 1,1 тыс. больше, чем мужчин (на 14%), в том числе от ишемической болезни сердца – на 0,5 тыс. человек, или на 10%, от цереброваскулярных болезней – на 0,8 тыс. человек, или в 1,5 раза. Всего в прошлом году умерло от сердечно-сосудистых болезней 8 тыс. мужчин (47% от всех умерших от БСК) и 9,1 тыс. женщин (53%). Из них 5,2 тыс. мужчин (47,5% от всех ИБС) и 5,7 тыс. женщин (52,5%) умерли от ишемической болезни сердца, 1,8 тыс. мужчин (41% от всех ЦВБ) и 2,6 тыс. женщин (59%) – от цереброваскулярных болезней.

В 2018 году 2,2 тыс. человек умерших от БСК находились в трудоспособном возрасте (27% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте и 13% от числа умерших от БСК), из них 1,9 тыс. человек (84,5%) – мужчины, 0,3 тыс. человек (15,5%) – женщины.

Источник: Новосибирскстат