Ягодный сезон: за стакан клубники — 200 рублей, жимолости — 150 рублей просят на рынках Бердска

Цена за стакан жимолости составляет 150 рублей, а клубники — 200 рублей
На территории у ТЦ «Меркурий» в центре Бердска есть микрорынок, где торгуют своим урожаем садоводы. Антонина Петровна поделилась своими советами и рассказала про урожайность нынешнего и прошлого года.
Урожайность жимолости очень хорошая. В прошлом году было намного хуже. За этот год я собрала ягоду с 3 деревьев и получилось достаточно много. Самое главное — поливать дерево с самой весны. Оно очень любит воду. Жимолость очень полезна для организма, — рассказала о урожае ягоды Антонина Петровна.
Средняя цена за стакан жимолости на рынке садоводов составляет 150 рублей. Литр домашней ягоды обойдется покупателю в 350 рублей, а трехлитровое ведерко оценивают в 600 рублей.
За соседним прилавком сидит соседка Антонины Петровны и продает клубнику.
Самое главное для ягоды — правильный уход. У меня на грядке нет ни одной травки, клубника лежит на хвое, никакими удобрениями я не поливаю, все растет само по себе. Как будешь ухаживать, так и соберешь. С грядки ягоду собираю через один день и довольна результатом, — поведала секретами садоводства Зоя Антоновна.
Цена за клубнику продавцы с рынка предлагают следующую: за стаканчик ягоды около 200 рублей, литр стоит 350 рублей, а 3 литра — 700 рублей.
Урожай клубники и жимолости достаточно неплохой. Если сравнивать со сбором в прошлом году, то приблизительно одинаково. У некоторых людей все позамерзало, поэтому ягоды совсем нет. У меня есть 3 внука. Вот сейчас, если не продам, то они прибегут и я отдам клубнику детям, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» продавец Александра Леонидовна.
Грибов на рынке совсем не было. Скорее всего, это зависело от погоды. По словам продавца Тамары Павловны, в июне она уже торговала белый грибом.
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