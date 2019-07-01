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Ягодный сезон: за стакан клубники — 200 рублей, жимолости — 150 рублей просят на рынках Бердска

Торговцы говорят, что это лето урожайно на жимолость, а вот белые грибы — пока редкость.

1.07.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Ягодный сезон: за стакан клубники — 200 рублей, жимолости — 150 рублей просят на рынках Бердска

Цена за стакан жимолости составляет 150 рублей, а клубники — 200 рублей


На территории у ТЦ «Меркурий» в центре Бердска есть микрорынок, где торгуют своим урожаем садоводы. Антонина Петровна поделилась своими советами и рассказала про урожайность нынешнего и прошлого года.
Урожайность жимолости очень хорошая. В прошлом году было намного хуже. За этот год я собрала ягоду с 3 деревьев и получилось достаточно много. Самое главное — поливать дерево с самой весны. Оно очень любит воду. Жимолость очень полезна для организма, — рассказала о урожае ягоды Антонина Петровна.

Средняя цена за стакан жимолости на рынке садоводов составляет 150 рублей. Литр домашней ягоды обойдется покупателю в 350 рублей, а трехлитровое ведерко оценивают в 600 рублей.

За соседним прилавком сидит соседка Антонины Петровны и продает клубнику.

Самое главное для ягоды — правильный уход. У меня на грядке нет ни одной травки, клубника лежит на хвое, никакими удобрениями я не поливаю, все растет само по себе. Как будешь ухаживать, так и соберешь. С грядки ягоду собираю через один день и довольна результатом, — поведала секретами садоводства Зоя Антоновна.

Цена за клубнику продавцы с рынка предлагают следующую: за стаканчик ягоды около 200 рублей, литр стоит 350 рублей, а 3 литра — 700 рублей.

Урожай клубники и жимолости достаточно неплохой. Если сравнивать со сбором в прошлом году, то приблизительно одинаково. У некоторых людей все позамерзало, поэтому ягоды совсем нет. У меня есть 3 внука. Вот сейчас, если не продам, то они прибегут и я отдам клубнику детям, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» продавец Александра Леонидовна.

Грибов на рынке совсем не было. Скорее всего, это зависело от погоды. По словам продавца Тамары Павловны, в июне она уже торговала белый грибом.


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