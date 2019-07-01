Минпром Бурятии возглавил уроженец Бердска экс-финдиректор «Вертолетов России»

Глава Бурятии Алексей Цыденов 1 июля на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге — «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.

«У нас новый член команды: хочу представить вам министра промышленности и торговли республики. Добро пожаловать «на борт», — сказал глава Бурятии.

Сергей Желтиков поблагодарил Алексея Цыденова за оказанное доверие.

«Я очень долго прожил в Бурятии, у меня остались теплые чувства к республике. Считаю, могу себя с пользой применить для того региона, который мне очень нравится. На данный момент вижу два основных направления. Первое связано с крупной промышленностью и теми вопросами, которых я касался, работая в «Вертолетах России». Это организация производства новых моделей вертолетов, а также нового самолета «Байкал». Плюс в этой же связке идут и вопросы, касающиеся развития и поддержки других крупных промышленных предприятий республики. Кроме крупного бизнеса у нас еще стоит задача — помощи и развития малого предпринимательства. То есть, необходимо работать над упрощением ведения бизнеса на территории республики, привлекать сюда новый бизнес и развивать тех, кто уже сейчас работает. Вот собственно эти направления являются приоритетными», — рассказал новый министр.

Сергей Сергеевич Желтиков родился 31 октября 1981 года в городе Бердск Новосибирской области. В 2007 году окончил Новосибирский государственный университет, получив ученую степень магистра экономики. С 2004 по 2006 год работал в международной аудиторской компании Ernst&Young.

С 2006-го по 2013-й год трудился на Улан-Удэнском авиационном заводе. За время работы занимал должности: советника генерального директора по финансовым вопросам, советника управляющего директора и начальника финансового управления, заместителя управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям.

В 2009 году прошел обучение в Высшей школе экономики по программе Executive MBA «Управление реформируемыми предприятиями ОПК». В 2012 году получил квалификацию Diploma in Company Direction (DipIoD) Британского института директоров (Лондон, Великобритания). В 2012 году окончил программу Kaizen Institute с получением сертификата Kaizen Manager.

С января 2014 года по январь 2018 года занимал должность директора по финансам и экономике холдинга «Вертолеты России». С января 2018 года по февраль 2019 года исполнял обязанности заместителя генерального директора по финансам и инвестициям холдинга «Вертолеты России».

В 2013 году портал «Управление производством» включил Сергея Желтикова в рейтинг «Индустриальная элита России — 100 лучших производственных менеджеров».

Женат, дочери три года.

Источник: gazeta-n1.ru