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Обязательную страховку для туристов вводит Таиланд

Предполагается, что страховая премия покроет до 1 млн батов ($32,7 тыс.) в случае смерти клиента. Цена страховки — 65 центов.

1.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Обязательную страховку для туристов вводит Таиланд

Обязательную страховку для туристов вводит Таиланд

Как сообщает Bangkok Post, стоимость страховки составит 65 центов.
Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в 2019 году в Таиланде. Как сообщила в понедельник газета Bangkok Post, иностранные путешественники должны будут заплатить за полис в иммиграционных отделениях в аэропортах королевства.

По информации Управления страховой комиссии Таиланда, страховая премия будет направляться в Фонд содействия туризму королевства для покрытия внезапных платежей. Предполагается, что страховая премия покроет до 1 млн батов ($32,7 тыс.) в случае смерти клиента. Страховка должна будет получить одобрение Министерства туризма и спорта, прежде чем она будет передана в кабинет министров.

Страхование путешествий призвано укрепить доверие иностранных туристов при посещении Таиланда. Активные разговоры об обязательном страховании для въезжающих туристов начались в том числе после того, как на Пхукете в 2018 году утонула лодка, в результате чего погибли 47 граждан КНР. Рынок Китая является крупнейшим для местного туризма — из этой страны в прошлом году прибыли почти 10 млн посетителей, а всего королевство посетили за год 38 млн иностранцев. Министерство туризма и спорта прогнозирует, что количество путешественников в этом году вырастет до 40 млн, а доходы страны составят 2,13 трлн батов ($69,69 млрд).

Доход от туризма составляет почти 18% ВВП королевства. Вместе с тем Управление страховой комиссии Таиланда приступило к осуществлению экспериментального проекта в провинции Накхоннайок. По программе туроператоры обеспечивают страховкой клиентов и гидов. Авторы инициативы уверены, что эта провинция идеальна для пробного проекта, поскольку там есть множество видов отдыха для путешественников, связанных с риском: рафтинг, альпинизм, езда на горном велосипеде. В 2018 году Накхоннайок посетили 2,1 млн туристов.

В соответствии с законом о туристическом бизнесе, туроператоры обязаны обеспечить клиентов страховкой с минимальным покрытием не менее миллиона батов в случае смерти и 500 тыс. батов ($16,3 тыс.) в случае получения травм. Любой туроператор, который не соблюдает закон, может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. батов.

Идея обязательного медицинского страхования иностранцев на территории Таиланда продвигалась уже несколько раз. Одна из причин — высокая стоимость лечения для туристов без полисов, заболевших или пострадавших во время пребывания в стране. Министерство туризма и спорта предлагало обязать приезжих покупать годовые полисы до въезда в королевство, однако дальнейшего развития идея не получала. В конце мая представитель ведомства заявлял, что иностранцев в течение шести месяцев обяжут по прибытии в дополнение к визовым сборам платить по 100 батов ($3) за обязательное медицинское страхование.

Источник: ТАСС


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