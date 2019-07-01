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Напал на психиатра-нарколога в его кабинете брат медсестры в ЦГБ Бердска

Нападавший угрожал врачу вонзить нож в спину. После драки медику диагностировали сотрясение мозга и царапины. По словам нарколога, на помощь к нападавшему ринулись медсестры,

1.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Соцсети Нет комментариев
 
Напал на психиатра нарколога в его кабинете брат медсестры в ЦГБ Бердска

Константин Фалалеев работает в отделении наркологии не первый год

Драка в кабинете врача психиатра-нарколога Константина Фалалеева между ним и посетителем медучреждения произошла 27 июня. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Степень вреда здоровью психиатра-нарколога установит экспертиза. Сейчас он находится на больничном.

В отделении наркологии информацию о нападении врача подтверждать не стали, впрочем, как и отрицать. Главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что не в курсе об инциденте. По мнению Константина Фаллеева это не удивительно — медперсонал наркологического отделения «не хочет выносить сор из избы».

— Накануне, 26 июня, я сделал замечание медсестре, которая часто не соблюдает субординацию, материт пациентов. В очередной раз она начала вести себя по-хамски, на что я ей указал. Мы с ней практически поругались, она восприняла это как личную обиду На следующий день — 27 июня, ко мне в кабинет в рабочее время зашел ее брат спортсмен, который начал угрожать, говорил, что воткнет мне нож в спину. После словесной перепалки началась потасовка, которая длилась около трех минут. Я еле-еле защитился, благо тоже спортом занимаюсь. Потом приехала полиция, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Фалалеев.

Врач вспоминает, что в кабинет на помощь дравшимся пришли медсестры, которые, встали на сторону посетителя.

— Они мне лицо царапать начали. Щеки, руки, лицо. В общем, избиение врачей продолжается. Я этого не оставлю, до конца пойду, -заключил Константин.

Из достоверных источников известно, что нападавший Вячеслав Смирнов, после драки отправился на больничную койку в травматологическое отделение. В Главном управлении МВД по Новосибирской области подтвердили факт драки, ведь оба фигуранта обратились с заявлением в полицию.
— Оба участника происшествия получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, после которой сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», 20 мая в приемной главного врача 25-летний житель Бердска напал на начмеда. И причинил телесные повреждения заместителю главврача по медицинской части Надежде Шахатовой. Она получила закрытый перелом левой лучевой кости руки. По данному факту правоохранительные органы начали расследование.

Нападения на врачей в Бердске не такая уж редкость. Напомним, в марте 2017 года в Бердскую горбольницу за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Медики оказали пациентке необходимая помощь, при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать женщину в стационар.
Но находившийся совместно с пациенткой в больнице её гражданский муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что медицинская помощь женщине оказана некачественно, ненадлежащим образом.

Желая принудить оказывавшего сожительнице медицинскую помощь врача к должному, по мнению злоумышленника, исполнению профессиональных обязанностей, последний схватил медицинского работника руками за шею и с силой сдавил его дыхательные пути. Одновременно подозреваемый высказал в адрес врача угрозу совершением убийства, которую потерпевший воспринял реально. После вызова на место происшествия сотрудников правопорядка мужчина покинул помещение больницы.

В феврале 2017 года в Бердске произошел еще один похожий инцидент. Психически больной пациент напал на врача-психиатра и медсестру на приеме в бердской поликлинике. Он ударил кулаками медиков, которым пришлось из-за временной нетрудоспособности брать больничный. Агрессивного пациента увезли в психиатрическую больницу.

Аналогичный случай произошел и в августе 2017 года, тогда бригаде скорой помощи в Бердске понадобилась помощь полиции. Вечером скорую помощь вызвали жители дома №22 на ул. К. Маркса, увидевшие, что под окнами 6-этажки в клумбах лежит человек в крови.
У мужчины, на вид лет 50-ти, шла кровь из ушей, были окровавлены руки. К тому же он оказался сильно пьян. И это обстоятельство сыграло решающую роль. При попытке медика оказать помощь, вероятно, избитому, тот полез драться.

Фельдшер, не маленького роста и не хрупкого телосложения, предпочел ретироваться и прыгнул в машину с красным крестом. Но пострадавший поднялся из травы и начал в открытое окно «газели» тыкать кулаками.
Фельдшер вызвал по рации полицейских и вновь попытался договориться с избитым о помощи. А тот пустил в ход камни, забрасывая ими машину с красным крестом.
Отказавшийся в грубой форме от медицинского вмешательства в это время, шатаясь, двигался параллельно, обещая убить медика. Пострадавший зачем-то вырвал куст с клумбы у дома №24 на ул. К. Маркса, колотил им по «скорой» и нецензурно ругался.


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