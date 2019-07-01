Лошадь взбесилась под 12-летней наездницей в Новосибирской области. У ребенка травмы

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следствием установлено, что в 29 июня 2019 года около 16 часов в деревне Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской области 12-летняя девочка обратилась к молодому человеку с просьбой прокатить ее на лошади. Молодой человек, понимая, что лошадь является источником повышенной опасности, не убедился в навыках езды малолетней, посадил ее на лошадь и начал движение. Через непродолжительное время поведение лошади вышло из-под контроля, она начала совершать беспорядочные движения, вследствие чего девочка упала и получила телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Источник: Следком