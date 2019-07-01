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Взорвалась петарда в подъезде жилого дома в Бердске. Жители испугались

По словам очевидцев, в доме прозвучал громкий хлопок. Полицейские обнаружили на месте происшествия сгоревшую бумагу, но заявление об инциденте никто не написал.

1.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: pixabay Нет комментариев
 
Взорвалась петарда в подъезде жилого дома в Бердске. Жители испугались

Жители услышали громкий хлопок в подъезде

Подбросили петарду в подъезд жилого дома по ул. Кристальной неизвестные в Бердске вечером 30 июня. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали очевидцы происшествия, услышавшие громкий хлопок. По словам бердчан, приехавшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили сгоревшую бумагу. Однако в Главном управлении МВД по Новосибирской области информацию не подтвердили.

— Заявлений о подобном инциденте не поступало в отдел МВД по городу Бердска, — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что 30 июня в Бердске произошло два пожара. Огнеборцы тушили двухэтажный дачный дом в СНТ «Металлист». Возгорание возникло в 9 утра 30 июня. Спустя час пожар ликвидировали.

В 19.44 того же дня произошел пожар в гараже, разделенном на два бокса. На момент прибытия пожарного подразделения шел дым из-под крыши. Спустя 45 минут пожар ликвидировали. Огнем повреждены автомобиль и мусор, находившиеся в боксе №2.


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