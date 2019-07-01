А как вы отмечаете праздники летом?

Лето — идеальное время для солнечного и незабываемого дня рождения.
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Детский центр
Благодаря удобному месторасположению детского центра ваши маленькие гости и их родители смогут легко добраться до места назначения, а после праздника без пробок разъехаться по домам.
Главное преимущество развлекательных центров - просторные помещения.
Лабиринт, батут, сухой бассейном, игровые автоматы. Фокусы, мастер-классы, дрессированные животные - счастью ребятни не будет предела!
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Парк
Мечтаете о головокружительном и мега-веселом празднике? Отправляйтесь на аттракционы. Десятки каруселей, от лошадок до летающей тарелки, приведут в восторг детей и взрослых. Мамы и папы окунутся в беззаботное детство. Кроме вышеописанных традиционных мест, есть экстремальные. Можно, к примеру, погрузиться на дно морское или наоборот полетать на высоте птичьего полета.
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Дом
Если вы настолько любите домашнюю обстановку, что и праздники готовы отмечать у себя дома, то и здесь не нужно сутки стоять у плиты, а призвать на помощь профессионалов. Купить обалденные киши с мясом и фруктами или всеми любимую пиццу. Суши и роллы готовы приехать к вам в течение 30 минут после заказа.
И, конечно, торт! В частных кондитерских вы можете обсудить не только начинку и тесто, но и внешнее оформление. Захотите ли вы, чтобы верх торта был украшен ванильным кремом, красоткой с гитарой или милым мишкой, решать вам.
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Баня
Как показывают опросы «Курьер. Среда.Бердск», день рождения в бане отмечают не только мужчины, но и женщины. Современные бани и сауны - это не просто домик и веник, это комфортабельные здания с массой удовольствий. После парной можно поплавать в бассейне или нырнуть в море. Побаловать себя блюдами на мангале, поиграть в бильярд и попеть караоке. Некоторые банные комплексы Бердска могут вместить компанию в 20 человек, а просторный банкетный зал позволит разместить приглашенных гостей и повеселиться от души! Отдых и удовольствие гарантированы.
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