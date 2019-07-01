А как вы отмечаете праздники летом?

Дом



Если вы настолько любите домашнюю обстановку, что и праздники готовы отмечать у себя дома, то и здесь не нужно сутки стоять у плиты, а призвать на помощь профессионалов. Купить обалденные киши с мясом и фруктами или всеми любимую пиццу. Суши и роллы готовы приехать к вам в течение 30 минут после заказа.

И, конечно, торт! В частных кондитерских вы можете обсудить не только начинку и тесто, но и внешнее оформление. Захотите ли вы, чтобы верх торта был украшен ванильным кремом, красоткой с гитарой или милым мишкой, решать вам.