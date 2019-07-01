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А как вы отмечаете праздники летом?

Лето — идеальное время для солнечного и незабываемого дня рождения.

1.07.2019 Нет комментариев

А как вы отмечаете
праздники летом?
Лето - идеальное время для солнечного
и незабываемого дня рождения
У взрослых и детей, родившихся в теплое время года, масса преимуществ по празднованию дня рождения. Можно отметить праздник традиционно и с комфортом или уйти в отрыв. Давайте рассмотрим варианты.
А как вы отмечаете праздники летом?
Кафе или ресторан

Заведения общепита в Бердске не уступают по обслуживанию и качеству приготовления блюд столичным, считают мои знакомые, часто бывающие в Москве и Санкт-Петербурге. Большой плюс бердских заведений - здесь нет мегаполисной суеты и на свой праздник можно забронировать заведение и наслаждаться праздником в кругу близких и родных.
Кстати, можно устроить тематический день рождения. К примеру, взять за основу любимый фильм именинника или переместиться в другую эпоху.
Детский центр

Благодаря удобному месторасположению детского центра ваши маленькие гости и их родители смогут легко добраться до места назначения, а после праздника без пробок разъехаться по домам.
Главное преимущество развлекательных центров - просторные помещения.
Лабиринт, батут, сухой бассейном, игровые автоматы. Фокусы, мастер-классы, дрессированные животные - счастью ребятни не будет предела!
Парк

Мечтаете о головокружительном и мега-веселом празднике? Отправляйтесь на аттракционы. Десятки каруселей, от лошадок до летающей тарелки, приведут в восторг детей и взрослых. Мамы и папы окунутся в беззаботное детство. Кроме вышеописанных традиционных мест, есть экстремальные. Можно, к примеру, погрузиться на дно морское или наоборот полетать на высоте птичьего полета.
А как вы отмечаете праздники летом?
Подарки

Чем лучше мы знаем человека, тем проще дарить ему подарки. Отличный вариант - презент, отражающий хобби именинника.
Львы любят быть в центре внимания и будут рады статусному подарку. Раки очень ценят домашний очаг, и их можно удивить новинками бытовой техники. Энергичные Близнецы оценят сертификат на плавание с дельфинами или ювелирное украшение с камнем-талисманом.
А как вы отмечаете праздники летом?
Гриль-меню

На гриле получается вкусно все, от благородной семги и барашка до недорогой селедки.
Пикантные фрукты на шпажках - вкусны и оригинальны.
Яблоки сбрызгиваем лимонным соком, нанизываем на шпажки и выкладываем на решетку. Жарим 3 минуты.
Это интересно!
Один из самых необычных подарков в мире - мавзолей-мечеть Татдж-Махал. 73-метровое здание по приказу императора в память о любимой жене, умершей при родах, строили 20 тысяч мастеров.
Берег моря

Жители Бердска с первыми лучиками солнца выбираются на природу, чтобы насладиться такими быстротечными теплыми деньками. Горожане здесь просто общаются с друзьями и отмечают праздники. Вам не нужно вести с собой мангал и строить шалаш для укрытия. Воспользуйтесь комфортабельной беседкой и проводите время на природе с комфортом.
Дом

Если вы настолько любите домашнюю обстановку, что и праздники готовы отмечать у себя дома, то и здесь не нужно сутки стоять у плиты, а призвать на помощь профессионалов. Купить обалденные киши с мясом и фруктами или всеми любимую пиццу. Суши и роллы готовы приехать к вам в течение 30 минут после заказа.
И, конечно, торт! В частных кондитерских вы можете обсудить не только начинку и тесто, но и внешнее оформление. Захотите ли вы, чтобы верх торта был украшен ванильным кремом, красоткой с гитарой или милым мишкой, решать вам.
Баня

Как показывают опросы «Курьер. Среда.Бердск», день рождения в бане отмечают не только мужчины, но и женщины. Современные бани и сауны - это не просто домик и веник, это комфортабельные здания с массой удовольствий. После парной можно поплавать в бассейне или нырнуть в море. Побаловать себя блюдами на мангале, поиграть в бильярд и попеть караоке. Некоторые банные комплексы Бердска могут вместить компанию в 20 человек, а просторный банкетный зал позволит разместить приглашенных гостей и повеселиться от души! Отдых и удовольствие гарантированы.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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