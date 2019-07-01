Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?

Летние месяцы – самые активные для строительства и отделки дома. Какие материалы лучше использовать?
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Чтобы крыша не поехала
Несомненным лидером среди стройматериалов для крыши стала металлочерепица. В первую очередь привлекательна она своей небольшой стоимостью относительно прочих материалов, сроком службы, внешним видом и разнообразием цвета, что немаловажно для эксклюзивного проекта дома. При выборе пристальное внимание уделите толщине металла и типу покрытия. Толщина варьируется от 0,4 до 0,7 мм. Чем тоньше металл, тем больше вероятность появления вмятин от самых незначительных предметов, например, случайно брошенного мяча и упавшего с дерева яблока. Существует несколько типов покрытия металлочерепицы: полиэстер, Pural, пластизол, покрытия с гранулятами и имитирующее покрытие.
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Недорогое и красивое кровельное покрытие - профнастил. Повышенная прочность и жесткость - именно те характеристики, за которые он так полюбился тысячам строителям - любителям. Профнастил вы с легкостью сможете монтировать сами или прибегнуть к работе профессионалов, есть возможность создать листы нужной именно вам длины, что опять же очень удобно. Здесь также есть различия в толщине материала, от которых напрямую зависит качество и срок службы профнастила.
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Привлекательный внешний вид керамической черепицы дает ей небывалую популярность не первое десятилетие. Кроме того керамическая черепица является природным, экологически чистым продуктом. На рынке есть два вида черепицы: из обожженной глины и бетонная или цементно-песочная. Этот материал не подвергается коррозии и может прослужить вам до ста лет. Замечательно вложение в собственный дом.
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