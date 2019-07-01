Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?

Ленточный фундамент - доступный вариант для строений с цокольным этажом. Он же считается самым распространенным. По периметру всего здания располагаются железобетонные конструкции, лента оказывается под внутренними и наружными стенами застройки. Используется для домов с кирпичными и бетонными стенами, и подходит для большинства типов грунтов.

Плитный фундамент защищает дом от подземных вод и не допускает деформаций, надежный и долговечный тип фундамента. Здесь возможен вариант заглубленного фундамента (для цокольного этажа) или мелкозаглубленный, который ограничивается снятием плодородного слоя почвы и устройством уплотненной подстилающей подушки из песка и щебня.

Столбчатый тип фундамента больше подойдет для строительства дачи или загородного дома, где сложные, рыхлые и болотистые почвы. Монолитный столбчатый фундамент - столбы из бетона прямоугольного или круглого сечения. Сборный столбчатый фундамент - бетонные блоки прямоугольной формы, которые устанавливают в основании фундамента на песчаную подушку.

