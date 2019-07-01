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Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?

Летние месяцы – самые активные для строительства и отделки дома. Какие материалы лучше использовать?

1.07.2019 Нет комментариев

Сколько денег вы
готовы потратить на строительство дома?
Летние месяцы – самые активные для строительства и отделки дома. Какие материалы лучше использовать?
Фундаментальные дела

Основа основ – фундамент дома. От него зависит, насколько прочной будет вся конструкция. Заливку фундамента в Бердске можно выполнить тремя способами: ленточным, плиточным и столбчатым.
Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?
Кирпич, керамоблок или сип-панель?
Ленточный фундамент - доступный вариант для строений с цокольным этажом. Он же считается самым распространенным. По периметру всего здания располагаются железобетонные конструкции, лента оказывается под внутренними и наружными стенами застройки. Используется для домов с кирпичными и бетонными стенами, и подходит для большинства типов грунтов.
Плитный фундамент защищает дом от подземных вод и не допускает деформаций, надежный и долговечный тип фундамента. Здесь возможен вариант заглубленного фундамента (для цокольного этажа) или мелкозаглубленный, который ограничивается снятием плодородного слоя почвы и устройством уплотненной подстилающей подушки из песка и щебня.
Столбчатый тип фундамента больше подойдет для строительства дачи или загородного дома, где сложные, рыхлые и болотистые почвы. Монолитный столбчатый фундамент - столбы из бетона прямоугольного или круглого сечения. Сборный столбчатый фундамент - бетонные блоки прямоугольной формы, которые устанавливают в основании фундамента на песчаную подушку.
Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?
Кирпичный дом строится на века. Дожди, ураганы и сильный снегопад такому строению нипочем. Технология возведения домов отработана до мелочей, найти мастера, который сделает это, не составит труда, а при желании вы и сами сможете принять участие в строительстве. Нужно лишь определиться с типом кирпича, его прочности и морозоустойчивости. Все эти характеристики вы с легкостью найдете на сайте производителя или можете узнать у консультанта в понравившейся фирме.
Керамоблок – еще один стройматериал для стен. По бокам поверхность керамоблока рифленая, а внутри – поры, у него небольшой вес и хорошая прочность, возводить здания из нескольких этажей быстро и не требует много сил. Из плюсов этого материала – отличная шумо- и теплоизоляция, прекрасная морозоустойчивость. Основной минус – цена. Такой материал относится к группе элитных.
Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?
Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?
Керамоблок – еще один стройматериал для стен. По бокам поверхность керамоблока рифленая, а внутри – поры, у него небольшой вес и хорошая прочность, возводить здания из нескольких этажей быстро и не требует много сил. Из плюсов этого материала – отличная шумо- и теплоизоляция, прекрасная морозоустойчивость. Основной минус – цена. Такой материал относится к группе элитных.
Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?
Сип-панель (структурно-изоляционная панель) - многослойный строительный материал из пары древесных плит с утеплителем внутри. Внешние слои - две ориентированно-стружечные плиты - ОСП, между ними под давлением приклеивается слой твердого утеплителя - пенополистирола. Преимущество этого материала - высокие характеристики теплоизоляции, так важные для сибирского климата. Построить дом из дерева или кирпича с аналогичными параметрами теплоэффективности возможно, но потребует более крупных финансовых вложений.
Чтобы крыша не поехала

Несомненным лидером среди стройматериалов для крыши стала металлочерепица. В первую очередь привлекательна она своей небольшой стоимостью относительно прочих материалов, сроком службы, внешним видом и разнообразием цвета, что немаловажно для эксклюзивного проекта дома. При выборе пристальное внимание уделите толщине металла и типу покрытия. Толщина варьируется от 0,4 до 0,7 мм. Чем тоньше металл, тем больше вероятность появления вмятин от самых незначительных предметов, например, случайно брошенного мяча и упавшего с дерева яблока. Существует несколько типов покрытия металлочерепицы: полиэстер, Pural, пластизол, покрытия с гранулятами и имитирующее покрытие.
Недорогое и красивое кровельное покрытие - профнастил. Повышенная прочность и жесткость - именно те характеристики, за которые он так полюбился тысячам строителям - любителям. Профнастил вы с легкостью сможете монтировать сами или прибегнуть к работе профессионалов, есть возможность создать листы нужной именно вам длины, что опять же очень удобно. Здесь также есть различия в толщине материала, от которых напрямую зависит качество и срок службы профнастила.
Привлекательный внешний вид керамической черепицы дает ей небывалую популярность не первое десятилетие. Кроме того керамическая черепица является природным, экологически чистым продуктом. На рынке есть два вида черепицы: из обожженной глины и бетонная или цементно-песочная. Этот материал не подвергается коррозии и может прослужить вам до ста лет. Замечательно вложение в собственный дом.
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