Пожаловалась омбудсмену на побои 2-летнего сына в частном детсаду жительница Бердска

Продолжает добиваться наказания для няни из частного детсада в Бердске мама 2,5-летнего мальчика Юлия. 3 июня после посещения детсада «Совенок» молодой маме пришлось снимать побои со своего сына в бердской ЦГБ. Она тут же обратилась с заявлением в полицию, сообщение об инциденте поступило в полицию и из больницы.
-Проверка закончилась, но полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дел, ссылаясь на нормы закона, которые не относятся к делу. Я обратилась в прокуратуру, чтобы дела пересмотрели. К тому же, я обратилась за помощью к омбудсмену Новосибирской области, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия сегодня, 1 июля.
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отправила письмо Юлии в прокуратуру, чтобы те разобрались в инциденте. Старший помощник прокурора Ольга Стулина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении няни.
-Постановление отменено, материалы направлены на дополнительную проверку. Возможен вариант возбуждения дела об административном правонарушении, — сообщила Ольга Стулина сегодня, 1 июля.
Мама избитого малыша Юлия в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что желает справедливого наказания для тех, кто обидел ее сына.
Напомним, семья молодой пары недавно переехала в Бердск и поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро. Малыша пристроили в частный детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».
— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на неполный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.
Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.
— Я работаю 15 лет. Таких случаев никогда не было. Я в шоке. Няня дорабатывает два дня и уходит. Я ее уволила. Мне неприятна эта ситуация, ведь меня не было в садике всего 1,5 часа. Все детки ко мне тянутся, не хотят уходить из сада. Родители меня знают, я бы никогда такого не позволила себе и своим сотрудникам. Ребенок после сна сходил на горшочек, я его одела и передала маме. Каких-либо побоев не заметила, мальчик был в штанишках. Да и настроение у него было хорошее, он не плакал. Я расстроена до слез, — прокомментировала ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» владелица детского сада Наталья.
Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».
— Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.
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Да сколько можно про это писать!Давно уже забыть надо!
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Вот когда вашего ребенка какая-нибудь узколобая няня ударит,можете забыть сразу же
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Давайте весь город поднимем из за шлепка!Сами поди не так наказываете!
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Вы так наказываете…? Сочувствую
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Сколько можно смотреть на это фото?Можно как то без этого?
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А чего мамаша хочет- расстрела?дак его отменили.Успокойтесь,а то сначала,,не имеете права», а потом помогите,убивают.
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Если человек виновен, а вина его ( в данном случае няни) доказана. Она понесёт наказание. Административное или уголовное, тут как суд решит или прокуратура. И родители будут знать, что в саду так сильно бьют детей. А если сидеть на попе ровно, то останется эта чудо-няня безнаказанной и будет дальше лупить малышню.
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Какая, вина. Прокуратура закрыла дело. Вы вообще думаете что пишите. Вы что считаете если бы действительно все было так как написанно и было избиение ребенка, то дело бы закрыли??!! Сомневаюсь!!! С детьми у нас все серьезно, и если бы все действительно было так как в статье….конец истории был бы другой
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У нас нормальные воспитатели!Я не думаю что во всех садах детей бьют, скорее всего пацан достал!
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Внимательно перечитайте статью. Отправили дело на доследование
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Девка хочет резонанса и элементарно славы — глядишь, и в ток-шоу какое-нибудь позовут. Шлепок конечно это прискорбно, а адекватность родителей проверяли? Сейчас этих скандалисток четко знающих свои права, но не обязанности родительские полно.Когда-то так ославили и уволили воспитателя дедсада Кораблик, добрейшего человека, отдавшему образованию больше 30-ти лет, а ребенка того в группу коррекции надо было, таких сейчас называют «гиперактивными»…..
3 3
Вы бы хотели себе такой славы?
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Люди вы в себе? Вину няня признала, но наказания не будет… А ВЫ И РАДЫ. НЕ вашего ж ребёнка побили. Да окажись вы на месте родителей, вы б разнесли этот гребвный сад и няню эту так же за шею и на пол положили и шлепали по попе. И везде бы писали и в полицию и в прокуратуру и в суд. Не пишите вообще ничего. Вас читать уже противно всех.
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Первая фраза-вопрос к вам как не к кому относится!!!
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