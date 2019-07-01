Пожаловалась омбудсмену на побои 2-летнего сына в частном детсаду жительница Бердска

Продолжает добиваться наказания для няни из частного детсада в Бердске мама 2,5-летнего мальчика Юлия. 3 июня после посещения детсада «Совенок» молодой маме пришлось снимать побои со своего сына в бердской ЦГБ. Она тут же обратилась с заявлением в полицию, сообщение об инциденте поступило в полицию и из больницы.

-Проверка закончилась, но полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дел, ссылаясь на нормы закона, которые не относятся к делу. Я обратилась в прокуратуру, чтобы дела пересмотрели. К тому же, я обратилась за помощью к омбудсмену Новосибирской области, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия сегодня, 1 июля.

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отправила письмо Юлии в прокуратуру, чтобы те разобрались в инциденте. Старший помощник прокурора Ольга Стулина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении няни.

-Постановление отменено, материалы направлены на дополнительную проверку. Возможен вариант возбуждения дела об административном правонарушении, — сообщила Ольга Стулина сегодня, 1 июля.

Мама избитого малыша Юлия в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что желает справедливого наказания для тех, кто обидел ее сына.

Напомним, семья молодой пары недавно переехала в Бердск и поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро. Малыша пристроили в частный детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».

— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на неполный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.

Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.

— Я работаю 15 лет. Таких случаев никогда не было. Я в шоке. Няня дорабатывает два дня и уходит. Я ее уволила. Мне неприятна эта ситуация, ведь меня не было в садике всего 1,5 часа. Все детки ко мне тянутся, не хотят уходить из сада. Родители меня знают, я бы никогда такого не позволила себе и своим сотрудникам. Ребенок после сна сходил на горшочек, я его одела и передала маме. Каких-либо побоев не заметила, мальчик был в штанишках. Да и настроение у него было хорошее, он не плакал. Я расстроена до слез, — прокомментировала ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» владелица детского сада Наталья.

Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».

— Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.