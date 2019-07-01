Против сплошной «могильной» ограды вдоль дорог выступил мэр Бердска

По итогам губернаторской инспекции бердских дорог 27 июня глава города Евгений Шестернин прокомментировал местным журналистам данные Андреем Травниковым поручения.

По словам мэра Бердска, ликвидация парковок на ул. Лунной обусловлена требованиями безопасности дорожного движения.

— То, что губернатор дал поручение — это и наше предложение расширить заездные зоны, — рассказал Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при реконструкции ул. Лунной по проекту соорудили новые пешеходные зоны. А рядом с ними запрещено иметь парковочное пространство. Отсутствие парковок решено компенсировать расширением въездных путей.

При проезде по Бердску глава региона Травников обратил внимание на ржавое дорожное ограждение вдоль ул. Красная Сибирь. Евгений Шестернин пояснил, что горадминистрация сейчас судится с подрядчиком из Кемерова, который устанавливал забор, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Любой подрядный проект имеет гарантийный срок. В этот период мы выявили дефекты, связанные с ограждениями. Второй момент: я убежден, что такие ограждения, во-первых, не украшают город, во-вторых, функциональны не на 100%. От перекрестка до перекрестка 100 метров. Ограждения на таком расстоянии для чего? На самом перекрестке, где повышенная концентрация людей — да, для безопасности, — высказал свою позицию мэр Бердска.

Он привел пример, как на ул. Свердлова пришлось уже пять раз восстанавливать дорожное ограждение, где был несанкционированные въезд. Но Шестернин не уверен, что оправдывают себя заборы вдоль всего газона. Тем более, что «эксплуатировать их» сложно.

— Мы не имеем столько техники. Снег убирать сразу с вывозом — это неприемлемая для ограждения технология, — оценил Евгений Анатольевич.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорожное ограждение бердчане сравнивают с могильной оградкой, уродующей облик города. Но его снова устанавливают — теперь при реконструкции ул. Лунной.