Против сплошной «могильной» ограды вдоль дорог выступил мэр Бердска

К мэру Бердска Евгению Шестернину (на фото — второй справа) подходили горожане с вопросами
По итогам губернаторской инспекции бердских дорог 27 июня глава города Евгений Шестернин прокомментировал местным журналистам данные Андреем Травниковым поручения.
По словам мэра Бердска, ликвидация парковок на ул. Лунной обусловлена требованиями безопасности дорожного движения.
— То, что губернатор дал поручение — это и наше предложение расширить заездные зоны, — рассказал Евгений Анатольевич.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при реконструкции ул. Лунной по проекту соорудили новые пешеходные зоны. А рядом с ними запрещено иметь парковочное пространство. Отсутствие парковок решено компенсировать расширением въездных путей.
При проезде по Бердску глава региона Травников обратил внимание на ржавое дорожное ограждение вдоль ул. Красная Сибирь. Евгений Шестернин пояснил, что горадминистрация сейчас судится с подрядчиком из Кемерова, который устанавливал забор, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— Любой подрядный проект имеет гарантийный срок. В этот период мы выявили дефекты, связанные с ограждениями. Второй момент: я убежден, что такие ограждения, во-первых, не украшают город, во-вторых, функциональны не на 100%. От перекрестка до перекрестка 100 метров. Ограждения на таком расстоянии для чего? На самом перекрестке, где повышенная концентрация людей — да, для безопасности, — высказал свою позицию мэр Бердска.
Он привел пример, как на ул. Свердлова пришлось уже пять раз восстанавливать дорожное ограждение, где был несанкционированные въезд. Но Шестернин не уверен, что оправдывают себя заборы вдоль всего газона. Тем более, что «эксплуатировать их» сложно.
— Мы не имеем столько техники. Снег убирать сразу с вывозом — это неприемлемая для ограждения технология, — оценил Евгений Анатольевич.
Автор видео Анастасия Солодкова
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорожное ограждение бердчане сравнивают с могильной оградкой, уродующей облик города. Но его снова устанавливают — теперь при реконструкции ул. Лунной.
На ул. Лунной в ходе реконструкции установили такое же дорожное ограждение
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Что за детский сад? Он нас за кого держит? Уже 4 года у власти и это оградки множились на дорогах с геометрической прогрессией. А сейчас губернатор пинка дал и оказалось, что он все это время был против них!
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Может и против, деньги по этим программам не брали из Бердского бюджета.
Есть программа «безопасные и качественные дороги» — по ней все дороги в городе делаются. Если мэр мог повлиять на состав программы для реконструкции улицы и убрать забор — тогда к нему вопросы. А если нет — на нет и суда нет, хочешь участвовать в программе — подписывай как есть и не бухти. А теперь программа прошла заборы можно убирать:)
Вообще, если проехать по ряду улиц в частном секторе можно обнаружить очень красивые живые изгороди. Единственное, что их содержать затратнее чем забор, так как нужно регулярно подстригать. Но в части замены забора по функциональности (чтобы люди не бегали где попало) и эстетики они во много раз лучше.
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Ана перекрестке эти могильные оградки загораживают обзор водителю и пешеходу, не лучшим образом влияя на безопасность.
Надо их чуть ниже делать, примерно на высоту ручек дверей Лады-Гранда(не лексуса).
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Хотелось бы узнать бенефициаров сих заборчиков, кто это дело лоббировал и производил, как пить дать, какойнить депутат «Единой России» или его сын, сват, брат.
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Уже писали тут: по аукциону эти оградки изготовливала какая то фирмешка из кемерово
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вы кроме заголовков принципиально ничего не читаете чтоли?
Русскими буквами написано:
«Евгений Шестернин пояснил, что горадминистрация сейчас судится с подрядчиком из Кемерова, который устанавливал забор»
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Что лишний раз доказывает — не так часто мэр по городу ездит, как НАДО БЫ.. Деньги вбухали в ржавчину, и не малые.. А дети осенью в 8 школу опять по колено в грязи по ул П. Морозова побредут..
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Я полностью поддерживаю Мэра, эти заборы в таком количестве излишни!
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Анна, а Вы его поддерживали, когда он подмахнул документ об установке их? а?
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Уродуют вид города, смешно….
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Зачем-то парк запланировали оградить забором.Что явно не придаст привлекательности Бердску.Любой забор требует ухода,а,следовательно,затрат из городского бюджета.Видимо в мэрии есть влиятельное материально заинтересованное лицо в установке этих ржавых конструкций.
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а где озеленители, ПОЧЕМУ не включают мозг, вместо железных оградок , не делают живую изгородь а тратят на клумбы млн. рублей. А некоторые деятели с пеной у рта требую на заборы аж 80 млн.
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Поздно прозрели господа!!!! Сейчас надо вернуть истраченные миллионы из городского бюджета,но как это сделать???
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