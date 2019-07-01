«Академгородок 2.0»: Территорией внедрения научных проектов выбран Бердск

27 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично проинспектировал реконструкцию улицы Лунной в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава региона положительно оценил комплексный ремонт дороги, но призвал бердскую власть постараться решить проблему с дефицитом парковок, которые из-за нормативных требований ликвидировали на Лунной.

Мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал компенсировать парковочное пространство широкими въездами к магазинам и офисам, а также добиваться от бизнеса сооружения парковочных мест для автомобилей своих клиентов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане, обеспокоенные исчезновением парковок, боятся, что машинами заставят дворы соседних домов.

Глава региона заехал в Бердске по дороге в Искитим, где тоже проверил, как идет реконструкция проспекта Юбилейного. Именно в искитимской территории предполагался пресс-подход к Андрею Травникову. Однако бердчане не упустили возможности напрямую задать вопросы губернатору. Например, пенсионерка из Микрорайона Надежда Михалева поинтересовалась, что даст Бердску масштабный проект «Академгородок 2.0».

— Мы рассматривает территорию Бердска и прилегающую территорию с учетом опыта бердских промышленников, надеемся на развитие высоко технологических производств. Рассматриваем Бердск как территорию внедрения научных разработок в первую очередь в сфере биотехнологий, агро- и биохимии. Но если бердские предприниматели инициируют какие-то другие инвестиционные проекты, безусловно, я их поддержу, окажу все меры поддержки, — ответил Травников.

По его словам, строительство дорог, других социальных и инфраструктурных объектов происходит в Бердске независимо от реализации проекта «Академгородок 2.0». Например, улица Лунная будет иметь продолжение как подъездной путь к строящимся в Южном микрорайоне школы и детского сада. Началось возведение нового вокзального комплекса с мощной транспортной развязкой регионального значения на бердском железнодорожном вокзале.

— Но если мы говорил об объектах проекта «Академгородок 2.0», то территория Бердска не рассматривается для размещения научных объектов. А программа в первую очередь научная — это территория собственно Академгородка. Что касается производства, то вы сами понимаете, что производство из бюджета никто не финансирует. Здесь нам нужно будет вместе искать инвесторов, возможно, в том числе и среди бердских предпринимателей. Как я уже сказал, любую инициативу по созданию производств, особенно в таких важных направлениях, как биотехнология, я поддержу, — пояснил губернатор бердчанке.

Кроме того, Андрей Травников заверил Надежду Аполлоновну, что ремонт дорог в Бердске по 5-летнему плану будет продолжен. При этом список объектов может расширяться при необходимости.

Автор видео Анастасия Солодкова

