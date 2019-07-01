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Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Комната по ул. Ленина, 38 — 7 кв.м.

1.07.2019 Нет комментариев
 
Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Сдаются комнаты в нежилых помещениях в центре Бердска по ул.Ленина, 38, ул.Свердлова,12 а.

Вход в офис через отдельный вход — ул.Ленина, 38, Свердлова, 12а.

Свежий ремонт, пластиковые окна. Туалет.

Частично — мебель.

Комната —  7 кв.м.

Звонить 8(383-41) 2-15-51, 8-913-900-88-48.

По Свердлова, 12а  — полностью офис, или комнаты по отдельности — ДОЛГОСРОЧНО.

1 комната — 14 кв.м. (11 тыс. рублей), 2 комната — 19,3 кв.м. (15 тыс. рублей ), 3 комната — 19, 4 кв. м. (15 тыс. рублей) плюс коммуналка.

Очень хороший ремонт. Туалет, охрана, мебель.


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