КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комн. квартиру в Северном микрорайоне!
продам1-ую,43кв.м. 89137154330 Светлана
8-913-754-50-37 Продам большую 2-к квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам комнату
Продам 3к квартиру
продам/обмен
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске

Погибли двое пожилых жителей Кемерова в опрокинувшейся «Ниве» в Новосибирской области

Изучать Библию, Тору, Коран на уроках литературы в школе призывают в РПЦ

Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ «Эдем» житель Новосибирска

Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ

Из крокодила запретили делать домашнее животное в России

Не попала в топ лидеров по популярности у иностранцев Новосибирская область

Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!

15 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске

Отключат воду в Красном Соколе Бердска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Ревницев из «Сайги» расстрелял в подсобке кафе ТРЦ «Эдем» соперника в Новосибирске

Стрелял в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия.

30.06.2019 Фото: АСТ-54 5 коммент.
 
Ревницев из Сайги расстрелял в подсобке кафе ТРЦ Эдем соперника в Новосибирске

В ТЦ возникла паника

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека, сообщает СК РФ по НСО.

По данным следствия, 29 июня 2019 года 23-летний молодой человек около 22 часов пришел в ТЦ «ЭДЕМ» в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвел выстрел из «Сайги» в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске Исчезла холодная вода после заправки пожарной машины в Раздольном Европа в шоке от истерики украинцев в ПАСЕ

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Молодые парни..пацаны.Наверное было за кого друг друга убивать?…

    Thumb up 1 Thumb down 2

  2. Эрвин

    НВР: Как это кто виноват? Та, из-за которой сие действо и произошло.

    Thumb up 2 Thumb down 5

  3. Местный

    Из-за какой-то там… :-|

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    Ох уж эти гипертрофированные чувства и буйство гормонов затмевающее разум, история конечно дикая, но, ничего необычного, она можно сказать древняя, вспомним легендарную «Троянскую войну» и причины оной *PARDON*

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Ишак Дуэлянт

    Дак он убил соперника или постороннего убил ?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика