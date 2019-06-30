Ревницев из «Сайги» расстрелял в подсобке кафе ТРЦ «Эдем» соперника в Новосибирске

Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске
Погибли двое пожилых жителей Кемерова в опрокинувшейся «Ниве» в Новосибирской области
Изучать Библию, Тору, Коран на уроках литературы в школе призывают в РПЦ
Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ «Эдем» житель Новосибирска
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Из крокодила запретили делать домашнее животное в России
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Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!
15 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске
Молодые парни..пацаны.Наверное было за кого друг друга убивать?…
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НВР: Как это кто виноват? Та, из-за которой сие действо и произошло.
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Из-за какой-то там…
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Ох уж эти гипертрофированные чувства и буйство гормонов затмевающее разум, история конечно дикая, но, ничего необычного, она можно сказать древняя, вспомним легендарную «Троянскую войну» и причины оной
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Дак он убил соперника или постороннего убил ?
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