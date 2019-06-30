Ревницев из «Сайги» расстрелял в подсобке кафе ТРЦ «Эдем» соперника в Новосибирске

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека, сообщает СК РФ по НСО.

По данным следствия, 29 июня 2019 года 23-летний молодой человек около 22 часов пришел в ТЦ «ЭДЕМ» в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвел выстрел из «Сайги» в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.