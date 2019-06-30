Исчезла холодная вода после заправки пожарной машины в Раздольном

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Лена:

-Холодная вида исчезла из микрорайона Раздольного, после заезда пожарной машины. Она ехала со стороны дач, приспичило заправиться водой в Раздольном. Теперь в выходной день не можем заниматься домашними делами без воды.