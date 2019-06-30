Европа в шоке от истерики украинцев в ПАСЕ

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Эхх:

-Шайка безбашенных укров устроила в ПАСЕ такую истерику, какую эти стены ещё не видали. Заклеймили и прокляли всех. Европа просто в шоке. Может быть теперь поймут, каких чудовищ они выкормили?