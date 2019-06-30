Погибли двое пожилых жителей Кемерова в опрокинувшейся «Ниве» в Новосибирской области

В Кыштовском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

29 июня около 11 часов утра 69-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», двигался по автодороге из села Малокрасноярка в село Кыштовка и в пути следования, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля.

-В результате дорожной аварии на месте погиб пассажир «Нивы» – 72-летняя женщина, водитель скончался в автомобиле скорой помощи. Еще один пассажир автомобиля – 14-летний подросток – госпитализирован в больницу с переломом руки, сотрясением головного мозга и ушибами. Все пострадавшие в ДТП жители Кемерово, — уточнили в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.