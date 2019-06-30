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Погибли двое пожилых жителей Кемерова в опрокинувшейся «Ниве» в Новосибирской области

72-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, 69-летний водитель — в машине скорой помощи, подросток госпитализирован с переломом руки. Смертельная авария произошла на сельской дороге.

30.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Погибли двое пожилых жителей Кемерова в опрокинувшейся Ниве в Новосибирской области

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП

В Кыштовском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

29 июня около 11 часов утра 69-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», двигался по автодороге из села Малокрасноярка в село Кыштовка и в пути следования, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля.

-В результате дорожной аварии на месте погиб пассажир «Нивы» – 72-летняя женщина, водитель скончался в автомобиле скорой помощи. Еще один пассажир автомобиля – 14-летний подросток – госпитализирован в больницу с переломом руки, сотрясением головного мозга и ушибами. Все пострадавшие в ДТП жители Кемерово, — уточнили в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.


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