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Изучать Библию, Тору, Коран на уроках литературы в школе призывают в РПЦ

Остался позади период, когда обязательным было чтение Ленина, Маркса и Энгельса. Теперь нужно изучать Священные писания, считает митрополит Волоколамский.

30.06.2019 Фото: pixnio.com 3 коммент.
 
Изучать Библию, Тору, Коран на уроках литературы в школе призывают в РПЦ

Изучать Библию на литературе в школе призывают в РПЦ

Современным школьникам не помешало бы знакомиться с религиозными текстами на уроках литературы, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», пишут Вести.ру

Школьники учатся одиннадцать лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, совсем как «Слово о полку Игореве».

Так, российский лидер Владимир Путин на «прямой линии» рекомендовал молодежи читать религиозные тексты, поскольку они оказывают значительное нравственное влияние. А митрополит считает, что нравственности молодым людям сейчас как раз и не хватает.

Остался позади период, когда обязательным было чтение Ленина, Маркса и Энгельса. Несостоятельность их теорий и материалистического мировоззрения доказана многочисленными репрессиями, в том числе и направленными против верующих.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Не надо РПЦ изучать библию в школе.
    Иначе умные люди могут узнать из неё, что не должны знать по мнению РПЦ.
    Например.
    Что можно лечить без дорогостоящих лекарств.
    Что Спаситель не ездил на бронированном мерседесе.
    Что даже Бога могут распять чиновники от церкви.
    Что Бог может говорить с каждым, а не только с попами.
    Что церковь — это люди, а не дорогущее золотое здание вместо набережной.
    Что любить друг друга можно пол близости сердца и без брачного договора, и т.д.
    И тогда РПЦ станет не нужна. 8)
    Что нельзя давать деньги под проценты.

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  2. Поросёнок Пётр

    Чтение Библии и прочих древних сказок народов ближнего Востока, абсолютно не коррелирует с нравственность и прочими благодетелями, от слова совсем.
    Господин митрополит Волоколамский продвигает коммерческие интересы своей корпорации, тут его конечно можно понять.
    Читайте лучше научно-популярные книги, рынок которых у нас сейчас на подъёме. Такие издательства как Альпина, издательский дом «Питер», издательство Corpus, выпускают отличную научно-популярную литературу широкого спектра, что развивает интеллект и знания в отличии от сказок для пастухов 2000 летней давности, место которым в музеях, а не в современных школах.

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