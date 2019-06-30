Погибли двое пожилых жителей Кемерова в опрокинувшейся «Ниве» в Новосибирской области
Изучать Библию, Тору, Коран на уроках литературы в школе призывают в РПЦ
Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ «Эдем» житель Новосибирска
Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ
Из крокодила запретили делать домашнее животное в России
Не попала в топ лидеров по популярности у иностранцев Новосибирская область
Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!
15 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске
Отключат воду в Красном Соколе Бердска
Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из-за его слов о поддержке ЛГБТ-сообщества в России
Не надо РПЦ изучать библию в школе.
Иначе умные люди могут узнать из неё, что не должны знать по мнению РПЦ.
Например.
Что можно лечить без дорогостоящих лекарств.
Что Спаситель не ездил на бронированном мерседесе.
Что даже Бога могут распять чиновники от церкви.
Что Бог может говорить с каждым, а не только с попами.
Что церковь — это люди, а не дорогущее золотое здание вместо набережной.
Что любить друг друга можно пол близости сердца и без брачного договора, и т.д.
И тогда РПЦ станет не нужна.
Что нельзя давать деньги под проценты.
8 3
Хотелось бы узнать ваше личное мнение о Торе и Коране.
0 0
Чтение Библии и прочих древних сказок народов ближнего Востока, абсолютно не коррелирует с нравственность и прочими благодетелями, от слова совсем.
Господин митрополит Волоколамский продвигает коммерческие интересы своей корпорации, тут его конечно можно понять.
Читайте лучше научно-популярные книги, рынок которых у нас сейчас на подъёме. Такие издательства как Альпина, издательский дом «Питер», издательство Corpus, выпускают отличную научно-популярную литературу широкого спектра, что развивает интеллект и знания в отличии от сказок для пастухов 2000 летней давности, место которым в музеях, а не в современных школах.
5 5