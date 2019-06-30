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Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ «Эдем» житель Новосибирска
Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ
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Да уж, какая психически неуравновешанная молодёжь пошла…..А ведь на разрешение оружия психиатра проходят.жесть
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И опять всё из-за бабы. Мужики, когда же до вас дойдёт — Не надо расстраиваться из-за баб. Они этого не стоят. Ушла к другому, послал на 3 буквы и забыл как страшный сон. Пошёл, нашёл новую, Баб море, мы не в Индии. Зачем подобные, идиотские акции устраивать????
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Сразу бы где-нибудь у себя дома в свою глупую башку бы и стрелял, зачем другого парня то мочить, он то при чем, да даже если бы и при чем был.
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Родителей потерявших детей жалко…..
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Когда же девушки до вас дойдёт что с парнями надо вовремя разбираться,а не доводить до подобных ситуаций! Вы же в дальнейшем будущие жены и от вас во многом зависит микроклимат в семье!
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Жертва матрицы вагиноцентризма
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