Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ «Эдем» житель Новосибирска

29 июня в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе KFC торгового центра «Эдем» в в Академгородке неизвестный выстрелил в молодого человека. Как сообщает ГУ МВД по НСО, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане были эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 застрелился.

На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудниц кафе, а преступление совершено на почве ревности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Перед тем, как пойти на преступление, он выставил фото бывшей девушки на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» и сделал подпись: «Люблю тебя, солнышко».