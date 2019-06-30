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Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ «Эдем» житель Новосибирска

Перед тем, как пойти на преступление, он выставил фото бывшей девушки на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» и сделал подпись: «Люблю тебя, солнышко».

30.06.2019 Фото: АСТ-54 6 коммент.
 
Убил из ревности соперника и застрелился сам в ТЦ Эдем житель Новосибирска

Стрельба на почве ревности произошла в ТЦ Эдем Академгородка

29 июня  в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе KFC торгового центра «Эдем» в в Академгородке неизвестный выстрелил в молодого человека. Как сообщает ГУ МВД по НСО, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане были эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 застрелился.

На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудниц кафе, а преступление совершено на почве ревности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Перед тем, как пойти на преступление, он выставил фото бывшей девушки на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» и сделал подпись: «Люблю тебя, солнышко».

 


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(6) Комментариев

  1. Ириска

    Да уж, какая психически неуравновешанная молодёжь пошла…..А ведь на разрешение оружия психиатра проходят.жесть

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  2. Cancun2019

    И опять всё из-за бабы. Мужики, когда же до вас дойдёт — Не надо расстраиваться из-за баб. Они этого не стоят. Ушла к другому, послал на 3 буквы и забыл как страшный сон. Пошёл, нашёл новую, Баб море, мы не в Индии. Зачем подобные, идиотские акции устраивать????

    Thumb up 14 Thumb down 1

  3. Raven

    Сразу бы где-нибудь у себя дома в свою глупую башку бы и стрелял, зачем другого парня то мочить, он то при чем, да даже если бы и при чем был.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Аноним

    Родителей потерявших детей жалко…..

    Thumb up 14 Thumb down 0

    • Жители города

      Когда же девушки до вас дойдёт что с парнями надо вовремя разбираться,а не доводить до подобных ситуаций! Вы же в дальнейшем будущие жены и от вас во многом зависит микроклимат в семье!

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  5. Местный

    Жертва матрицы вагиноцентризма

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