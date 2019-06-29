Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ

Медицинская одежда, ряд санитарно-гигиенических товаров, в том числе подгузники и одноразовые пеленки, и некоторые наборы реагентов попали в перечень импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, следует из постановления правительства РФ, пишет РИА Новости.

«Список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Аналоги этих изделий производятся в достаточном объёме не менее чем двумя российскими компаниями. Принятые решения направлены на развитие производства медицинских изделий в России», — говорится в сообщении.

В частности, в список попали: медицинская отбеленная хлопчатобумажная марля, медицинская одежда и специальная одежда для поддержания физической формы, специальные хирургические одноразовые стерильные изделия из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки), медизделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты, микроисточники с йодом-125, наборы реагентов для гематологических анализаторов и другие.