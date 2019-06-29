Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ

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https://www.youtube.com/watch?v=p1AwYoA8Yfo
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А вот бы взять и запретить в России все мерседесы, бентли, форды и т.д. особенно черного цвета с мигалками.
Все изменения надо начинать с себя. а не с беспомощных.
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