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Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ

Список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Аналоги этих изделий производятся в достаточном объёме не менее чем двумя российскими компаниями.

29.06.2019 Фото: Pixabay 2 коммент.
 
Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

Медицинская одежда, ряд санитарно-гигиенических товаров, в том числе подгузники и одноразовые пеленки, и некоторые наборы реагентов попали в перечень импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, следует из постановления правительства РФ, пишет РИА Новости.
«Список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Аналоги этих изделий производятся в достаточном объёме не менее чем двумя российскими компаниями. Принятые решения направлены на развитие производства медицинских изделий в России», — говорится в сообщении.
В частности, в список попали: медицинская отбеленная хлопчатобумажная марля, медицинская одежда и специальная одежда для поддержания физической формы, специальные хирургические одноразовые стерильные изделия из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки), медизделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты, микроисточники с йодом-125, наборы реагентов для гематологических анализаторов и другие.


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Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ Из крокодила запретили делать домашнее животное в России Не попала в топ лидеров по популярности у иностранцев Новосибирская область

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Импортные подгузники, бинты и медицинскую одежду запретили покупать для больниц РФ — чтобы не привыкали к хорошему, а готовились к худшим временам.
    https://www.youtube.com/watch?v=p1AwYoA8Yfo

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    • Аноним

      А вот бы взять и запретить в России все мерседесы, бентли, форды и т.д. особенно черного цвета с мигалками.
      Все изменения надо начинать с себя. а не с беспомощных.

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