Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!

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Ну вот,пробуксовка закончилась,президент США все свои СМИ заткнул за пояс и теперь решил торговать с Россией.
Неплохая перспектива,хватит уже друг на друга дутся.
Человек —
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…президент США все свои СМИ заткнул за пояс и теперь решил торговать с Путиным, который все свои СМИ тоже заткнул за пояс…
…И под покровом полной тишины в СМИ, они начали торговать друг с другом….
Такое впечатление, что эта торговля будет касаться каких-то запрещенных препаратов или другой запретной продукции.
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