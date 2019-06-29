Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла накануне в японской Осаке, пишут Вести.ру

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, они с Владимиром Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

«У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — заявил президент США.