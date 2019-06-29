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Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!

«У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча»,— заявил президент США.

29.06.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Трамп: Путин прекрасный парень, необычайный человек!

Трамп: Путин — прекрасный парень

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла накануне в японской Осаке, пишут Вести.ру

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, они с Владимиром Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

«У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — заявил президент США.


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(2) Комментариев

  1. Человек

    Ну вот,пробуксовка закончилась,президент США все свои СМИ заткнул за пояс и теперь решил торговать с Россией.
    Неплохая перспектива,хватит уже друг на друга дутся.
    Человек — *IN LOVE*

    Thumb up 1 Thumb down 4

    • Аноним

      …президент США все свои СМИ заткнул за пояс и теперь решил торговать с Путиным, который все свои СМИ тоже заткнул за пояс…

      …И под покровом полной тишины в СМИ, они начали торговать друг с другом….

      Такое впечатление, что эта торговля будет касаться каких-то запрещенных препаратов или другой запретной продукции. :-D

      Thumb up 3 Thumb down 1

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