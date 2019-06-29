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Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из-за его слов о поддержке ЛГБТ-сообщества в России

Владимир Путин в интервью Financial Times сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

29.06.2019 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.
 
Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из за его слов о поддержке ЛГБТ сообщества в России

Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину, усмотрев лицемерие в его словах о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет РИА Новости.
Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его мнению, право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и нужно дать возможность существовать разным идеям, но при этом главное заключается в том, что не следует забывать про интересы основного населения. Тогда, по его словам, не будет внутриполитических потрясений. Также президент сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела», — написал артист в Instagram.
«Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне лукавством», — добавил он.
В этой связи Элтон Джон заявил, что рассказывающий о его жизни фильм «Рокетмен» подвергся «жесткой цензуре». Ранее сообщалось, что из картины удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, которые связаны с наркотиками.
«Мне кажется, что это лицемерие», — написал артист.
После интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против того, чтобы их принудительно навязывали другим.
В сентябре 2015 года российские пранкеры разыграли Элтона Джона, позвонив ему от имени Путина. После этого президент действительно переговорил по телефону с певцом, попросив не обижаться на пранкеров и предложив встретиться лично.


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(5) Комментариев

  1. вася

    Насчет лукавства Путина мы давно хорошо осведомлены. Нашел чем нас удивить! :-D

    Thumb up 9 Thumb down 4

  2. Аноним

    Вася, ну так поддерживай то, в чём находится Элтон Джон, и осведомлённость достигнет невероятных глубин.
    В общем-то, на поверхности лежит некорректный перевод.
    «ничего не имеют против» — не значит, что поддерживают. Всем по-барабану. Но митинговать по этому поводу не дадут. И это правильно.

    Thumb up 1 Thumb down 7

  3. Аноним

    о,а как нашим людям слукавил Путин в пенсионном вопросе…)))
    вот где лгтб так лгтб….)

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Аноним

    Я лично не имею ничего против людей нетрадиционной ориентации — пусть живут себе тихонько у себя под одеялом и делают что хотят.
    Но вот выставлять это напоказ — это пусть у себя делают, а в нашу страну со своими ценностями не лезут.
    Да, у нас в стране это считается ненормальный. И это правильно

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