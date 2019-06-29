Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из-за его слов о поддержке ЛГБТ-сообщества в России

Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину, усмотрев лицемерие в его словах о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет РИА Новости.
Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его мнению, право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и нужно дать возможность существовать разным идеям, но при этом главное заключается в том, что не следует забывать про интересы основного населения. Тогда, по его словам, не будет внутриполитических потрясений. Также президент сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела», — написал артист в Instagram.
«Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне лукавством», — добавил он.
В этой связи Элтон Джон заявил, что рассказывающий о его жизни фильм «Рокетмен» подвергся «жесткой цензуре». Ранее сообщалось, что из картины удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, которые связаны с наркотиками.
«Мне кажется, что это лицемерие», — написал артист.
После интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против того, чтобы их принудительно навязывали другим.
В сентябре 2015 года российские пранкеры разыграли Элтона Джона, позвонив ему от имени Путина. После этого президент действительно переговорил по телефону с певцом, попросив не обижаться на пранкеров и предложив встретиться лично.
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Насчет лукавства Путина мы давно хорошо осведомлены. Нашел чем нас удивить!
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Вася, ну так поддерживай то, в чём находится Элтон Джон, и осведомлённость достигнет невероятных глубин.
В общем-то, на поверхности лежит некорректный перевод.
«ничего не имеют против» — не значит, что поддерживают. Всем по-барабану. Но митинговать по этому поводу не дадут. И это правильно.
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о,а как нашим людям слукавил Путин в пенсионном вопросе…)))
вот где лгтб так лгтб….)
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Зря Элтон беспокоится за Путина, целующего мальчиков в живот и в другие малолетние части тела.
И это не оговорка. Мальчики во множественном числе.))
http://www.obozrevatel.ru/analytics/aleksandr-litvinenko-obvinenie-s-togo-sveta-putin-malchik-i-zhivot.html
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Я лично не имею ничего против людей нетрадиционной ориентации — пусть живут себе тихонько у себя под одеялом и делают что хотят.
Но вот выставлять это напоказ — это пусть у себя делают, а в нашу страну со своими ценностями не лезут.
Да, у нас в стране это считается ненормальный. И это правильно
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