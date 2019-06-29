Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из-за его слов о поддержке ЛГБТ-сообщества в России

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину, усмотрев лицемерие в его словах о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет РИА Новости.

Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его мнению, право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и нужно дать возможность существовать разным идеям, но при этом главное заключается в том, что не следует забывать про интересы основного населения. Тогда, по его словам, не будет внутриполитических потрясений. Также президент сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела», — написал артист в Instagram.

«Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне лукавством», — добавил он.

В этой связи Элтон Джон заявил, что рассказывающий о его жизни фильм «Рокетмен» подвергся «жесткой цензуре». Ранее сообщалось, что из картины удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, которые связаны с наркотиками.

«Мне кажется, что это лицемерие», — написал артист.

После интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против того, чтобы их принудительно навязывали другим.

В сентябре 2015 года российские пранкеры разыграли Элтона Джона, позвонив ему от имени Путина. После этого президент действительно переговорил по телефону с певцом, попросив не обижаться на пранкеров и предложив встретиться лично.