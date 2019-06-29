Не попала топ лидеров по популярности у иностранцев Новосибирская область

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край признаны самыми популярными среди иностранцев регионами, сообщили аналитики картографического сервиса Maps.me.
Рейтинг составлен на основе числа иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.me с 1 марта по 31 мая. Исследование есть в распоряжении РИА Новости.
Также среди лидеров — Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область.
На шестой и седьмой строчках весеннего рейтинга расположились Свердловская область и Татарстан. Чуть популярнее стала Смоленская область: регион поднялся с девятого на восьмое место. Замыкают топ-10 Воронежская область и Республика Башкирия.
«Челябинская область выпала из десятки самых привлекательных для иностранных туристов регионов. Вместе с ней во второй половине списка оказались новички рейтинга Ставропольский край, Тульская и Псковская области, а также Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области», — говорится в исследовании.
В то же время иностранцы потеряли интерес к двум сибирским регионам — Иркутской области и Красноярскому краю, а также к Ханты-Мансийскому автономному округу.
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Надо было параллельно местный опрос провести: Популярна ли Новосибирская облать среди жителей НСО.
Какое место займет?
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