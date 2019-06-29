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Из крокодила запретили делать домашнее животное в России

Согласно постановлению, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца.

29.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Из крокодила запретили делать домашнее животное в России

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

При этом, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета. Документы опубликованы в пятницу на сайте правительства.
«Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели «, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что животные в списке сгруппированы в соответствии с правилами современной систематики в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

Согласно постановлению, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца. Уточняется, что запрет не распространяется на случаи содержания таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее.

«Постановлением №819 устанавливаются особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных, запрещенных к содержанию. При этом о каждом таком случае должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора», — говорится в сообщении.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Из крокодила запретили делать домашнее животное в России, а только куртки, сумки и обувь. *CRAZY* Е

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