Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!
15 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске
Отключат воду в Красном Соколе Бердска
Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из-за его слов о поддержке ЛГБТ-сообщества в России
Владимиру Путину близки идеи либерализма
Для комфортной жизни на пенсии хотят $400 в месяц россияне
Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске
Баннеры «Единой России» по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска
Дополнительная электричка в День города Новосибирска увезет жителей Бердска домой
Даааа… Пропали элементарные правила этикета. Че не в майке ? А патриоты забыли традиции ( русские) играть свадьбы после уборки урожая?
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А где информация по разводам в июнях 2017,2018 и 2019?
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Брак изжил себя, с него преимущества получает только женщина, хорошее дело браком не назовут)
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