15 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске

Лето — свадебная пора в Бердске. По городу проезжают украшенные машины, по площади и парку прогуливаются новоиспеченные молодожены.

Анатолий и Татьяна Наквасины, повстречавшись полгода, решили зарегистрировать свои отношения.

Девушка, встретив молодого человека, сразу почувствовала, что он — именно тот, с кем она хочет прожить всю жизнь. Они не планируют пышного торжества, день рождения семьи будут отмечать в узком кругу. По мнению молодоженов, чтобы дожить до свадьбы золотой, важно относиться к другому с пониманием и уступать друг другу.

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС города Бердска Дарья Скоромных, в последнюю пятницу месяца должны были пожениться 18 пар, но три пары передумали в последний момент. В прошлом году в конце июня официально оформили семейные отношения 18 пар. Всего в июне 2018 года поженились 87 пар, это на 7 браков больше, чем в июне 2017 года.

В июне 2019 года супругами стали 86 пар.