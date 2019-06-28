Для комфортной жизни на пенсии хотят $400 в месяц россияне

Более трети россиян хотели бы получать доход в 30 тыс. рублей после выхода на пенсию, показал опрос НПФ «Сбербанка». Самые высокий уровень притязаний у военных, самый скромный — у домохозяек и студентов.

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка».

28,1% россиян хотели бы получать не менее 45-60 тыс. руб.в месяц после выхода на пенсию.

15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии.

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15 430 руб.

Пенсионные желания россиян сильно зависят от уровня их текущих доходов, комментируют результаты опроса в НПФ Сбербанка. От 30 до 40% респондентов с доходом ниже 35 тыс. руб. на каждого члена семьи сообщили, что для комфортной жизни им необходимо менее 30 тыс. руб.

Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. рублей и более 55 тыс. руб. на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. руб. В группе россиян, чем трудовой доход составляет 45-55 тыс. руб., о таком уровне комфорта на пенсии сообщили 90,9% опрошенных.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян беспрерывно сокращались на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата. В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%. Экономисты ожидают падения реальных доходов по итогам текущего года.

Высокие притязания военных

Самый высокий уровень притязаний у военных — 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. руб., свидетельствуют итоги опроса. 30% военнослужащих назвали для себя комфортным доход от 45 до 60 тыс. в месяц после выхода на пенсию.

Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты — примерно 25% опрошенных в этих социальных группах сообщили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. руб.

Большинству муниципальных служащих (около 43% опрошенных), хватит 30 тыс. руб. в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят выше— почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. руб.

41,2% участников опроса уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. руб. в месяц. Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тысяч руб., а 20,4% — от 20-30 тыс. руб. Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. руб.

Люди в возрасте 30-39 лет полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц. На доход более 50 тыс. руб., без учета собственных накоплений, надеются немногие — в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% респондентов).

Телефонный опрос проводился в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. В течение десяти лет, начиная с 2019 года, пенсионные границы будут поэтапно возрастать, пока не достигнут в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Власти неоднократно подчеркивали, что главными бенефициарами реформы станут неработающие пенсионеры, поскольку их страховая пенсия будет ежегодно индексироваться свыше инфляции и ее размер к 2024 году превысит 20 тыс. руб.

Следующим этапом по изменению российской пенсионной системы должна стать реформа накопительной пенсии. Пенсионные накопления россиян заморожены с 2014 года, мораторий на отчисление взносов продлен до 2021 года. Минфин и ЦБ разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Идея новой пенсионной накопительной модели в том, что граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию с зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Антон Силуанов публично заявляли о необходимости определяться с законопроектом об ИПК, так как стране нужны длинные деньги для инвестиций и ресурсы для роста пенсий. Однако обсуждение ИПК до сих пор не началось.

Источник: РБК