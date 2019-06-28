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Баннер «Единой России» разместили специально перед приездом губернатора в Бердск?

Возмутительно, что народные избранники считают для себя возможным нарушать законы Российской Федерации.

28.06.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анастасия:
Некий депутат от Единой России разместил сегодня этот баннер на стене дома, находящегося по адресу Северный, 19. Разместил в обход собрания собственников дома, соответственно с нарушением закона о рекламных конструкциях. Возмутительно, что народные избранники считают для себя возможным нарушать законы Российской Федерации, чтобы получить какие-то пиар очки перед приездом губернатора в город.

Баннер Единой России разместили специально перед приездом губернатора в Бердск?


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