Баннер «Единой России» разместили специально перед приездом губернатора в Бердск?

Для комфортной жизни на пенсии хотят $400 в месяц россияне
Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске
Баннеры «Единой России» по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска
Дополнительная электричка в День города Новосибирска увезет жителей Бердска домой
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