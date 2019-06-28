Проломил голову 5-летний ребенок арматурой на детской площадке в Бердске

В среду, 26 июня, на детской площадке за домом ул. Комсомольской, 24 мальчик сидел со своими друзьями на лавочке и неудачно упал. По словам мамы ребенка, малыш упал на бордюр, из которого торчат железные штыри на них и упал пятилетний мальчик.

В тот же день Марина Иванова (фамилия изменена, но есть в редакции) ходила с сыном в больницу и зашивала рану, вчера, 27 июня, — на прием к неврологу, а сегодня окулист зафиксировал сотрясение.

После того как мама с сыном пришли из больницы, они решили посмотреть на место происшествия, но заметили, что арматуру срезали. Но в управляющей компании заверяют обратное: никаких работ на детской площадке они не проводили. Специалист по работе с населением управляющей компании «Прогресс» Анастасия Шуляковская пока не может ничего сказать по этому поводу, так как ситуация и информация происшествия выясняется.

Мама пострадавшего ребенка поделилась видео, на котором видны штыри, на которые упал головой сын.

Видео Марины Ивановой



Это не первый случай в Бердске, когда дети получают травмы на детских площадках.

16 сентября 2016 года не закрепленная в земле лестница-«радуга» рухнула на 7- летнюю девочку, придавив ее. У ребенка врачи диагностировали сложный перелом правой ноги, ссадины и ушиб лица.

16 сентября 2017 года на открытом участке местности на ул. Комсомольская 9-летний мальчик получил травмы. В результате падения на него металлической горки. Ему был наложен двойной гипс на правую руку.