Ртуть в крови всей семьи обнаружила жительница Бердска

Обнаружила ртуть в крови всей своей семьи жительница Бердска Яна Траутвейн. Ее здоровье пошатнулось пару месяцев назад, но сдать редкий анализ ее сподвигла смерть собаки.

-Пес неожиданно заболел: вечером у него началась рвота и я увезла Ларса в ветеринарную клинику. После операции я забрала его домой, но он так и не пришел в себя после наркоза и умер во сне. Врачи поставили ему диагноз — химическое отравление. На стенках кишечника у него образовался некроз. Его не спасла резекция части кишечника, на тот момент у Ларса уже была разрушена печень, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Яна сегодня, 28 июня.

Ветеринары собрали консилиум, пытаясь выяснить причину некроза и смерти собаки. По словам Яны, сотрудники ветеринарной клиники развели руками: такого они еще не встречали в своей практике. Врачи предположили, что животное съело батарейку, но ее в желудке пса не обнаружили. Впрочем, как и шариков ртути.

— Ветеринар предположила, что подобный исход мог произойти из-за отравления батарейкой или ртутью, которая в них содержится. Тут-то меня осенило, что у меня и дочери есть все симптомы, характерные для отравления ртутью. Я сразу же побежала в больницу, сдала анализы и была ошарашена. Мои показатели превышали норму в несколько раз. Такой же результат оказался и у моей дочери, родных, которые вхожи в дом, — поведала Яна.

Поиск ртути

Яна сразу же обратилась за помощью к врачу. Ее и родных госпитализировали в бердскую ЦГБ, чтобы очистить организм от отравы. Женщина написала заявление с просьбой провести медицинскую-экспертизу организма, определить, на сколько сильно ее семья отравлена. Врачи тоже были удивлены результату анализов семьи, интересовались, где же они «наели столько ртути». Яна показала «Курьер. Среда. Бердск» все медицинские документы, свидетельствующие о том, что повод для беспокойства существует.

Яна пригласила в дом сотрудников Роспотребнадзора, которые провели замеры воздуха и обследовали воду, но не обнаружили ничего опасного для жизни. Девушка вспоминает, что повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость и снижение внимания сопровождают ее несколько месяцев. Но она все скидывала на свою хроническую болезнь сахарный диабет. Хуже ей становилось в бане, где она моет свою дочь с диагнозом ДЦП.

-После мытья в бане у меня было ощущение на коже, что я облита уксусом. С дочерью происходило то же самое. На высокой полочке в бане стоят эфирные масла, которые я иногда разбрызгиваю на камни. Одна из них была надрезана и распухшая. Я увезла ее на экспертизу, но факт остается фактом: после ликвидации пузырька и проветривания бани, неприятные ощущения прошли. Теперь я могу спокойно ухаживать за дочерью, — подытожила Яна.

Она грешит и на другой источник отравления. Все члены семьи регулярно пьют кофе и чай. В скором времени она отдаст сыпучие смеси на обследование.

Судебные тяжбы

Яна предполагает, что на ухудшение здоровья ее семьи и собаки мог повлиять бывший муж. 3 июня она написиала заявление в полицию, где указал, что у экс-супруга есть на это причины. Бывшие семьянины около двух лет делят имущество оцененное в сумму с семью нолями. Полиция Бердска передала материалы дела в СК, но следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не усмотрев признаки преступления. В своем расследовании полицейские указали, что ртуть в крови семейства Траутвейн попала из окружающей среды.

— Я знаю Дениса 25 лет с 6 класса. Познакомились мы в Сузуне, где он жил, а я приехала туда после смерти моих родителей. В старших классах мы начали дружить, потом на свет раньше срока весом в 1,3 кг появилась наша дочь. На протяжении 16 лет я выхаживаю ее, проучилась с ней в школе до ее 8 класса. Разумеется, нас содержал муж. Но все же за эти годы я приносила доход в семью благодаря поддержки государства. К тому же, от родителей мне досталась 2-комнатная квартира, которую я продала будучи в браке. На эти деньги мы купли дом, а позже достраивались. Так и жили, а два года назад он сообщил, что уходит в другую семью, — вспоминает Яна.

По ее словам, супругам есть что делить. Ее экс-супруг замдиректора пляжа «Звезда» Денис Траутвейн платит Яне на содержание дочери 3800 рублей в месяц, но она не жалуется. Мама и дочь живут достойно, на зарплату Яны. Как рассказала Яна, развод ей дался тяжело, а последующие на протяжении двух лет судебные разбирательства выбили ее из колеи. Но есть и плюсы- она похудела на 35 килограмм, отказавшись от сахара. Тем самым спасла себя от инсулинозависимости.

Камнем преткновения стала часть дома, которую супруги достроили будучи в браке. По совету адвоката, Яна выводит свою долю имущества и часть дочери по суду. Но процесс затянулся.

Я предлагала Денису заключить мировое соглашение. Отказаться обоим от спорного второго этажа дома в пользу дочери. В свою очередь, я бы отказалась от претензии на другое имущество, нажитое в семье. Он не согласился с предложением. Я понимаю, если бы мы приобрели дом в браке, делили его бы поровну по закону. Но он сейчас лишает жилья мою дочь, которая ограничена в передвижении, — заключила Яна.

Версия экс-супруга

За комментарием этой семейной драмы «Курьер. Среда. Бердск» обратился к экс-супругу женщины Денису Траутвейну. Он сообщил, что узнав о высоком показатели ртути в крови дочери сразу же предложил свою помощь. Но Яна отказалась от нее.

— Полиция не берется за это дело и следственный комитет. Вы сами понимаете, что такое развод. Человек обижен. Это просто ее вымыслы и доводы, никаких доказательств и обоснований этому нет. Когда до меня дошла эта информация, я сразу же начал переживать за дочь. Предложил вызвать все службы, которые смогли бы найти этот источник излучения, — прокомментировал Денис Викторович.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» он отметил, что бывшая супруга запрещает ему общаться с дочерью. Кроме того, суд уже принял решение по разделу имущества.

— Того факта, что как-то я к этому причастен нет. В противном случае я подам на нее иск за клевету, — подытожил Денис Траутвейн.

Родственники Яна, которые также получили результаты анализов с повышенным содержанием ртути в крови, намерены обращаться с заявлением в полицию, чтобы выяснить, как это возможно.

Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что Яна может обратиться за помощью в прокуратуру.

— Если женщина не согласна с процессуальным решением, то, конечно, ей нужно иди в прокуратуру и в порядке статьи 124 УПК РФ обжаловать решение. Или же обратиться в суд, ссылаясь на статью 125 УПК РФ. Такие дела в суде рассматривают с участием прокуратуры. Посмотрим, проверим полноту проверки. Дадим оценку органам, законно ли дело было передано в СК по подследственности, — пояснил Роман Андреевич сегодня, 28 июня.

Как ртуть проникает в организм

В организме ртуть проникает в различные органы и ткани, но особенно заметно — в кровь, печень, почки, желудочно-кишечный тракт и головной мозг. В крови снижается количество эритроцитов, в печени и почках развиваются дегенеративные изменения. В желудочно-кишечном тракте возникают сильные воспалительные процессы.

Ртуть может попасть в организм тремя путями — через кожу, с пищей или при вдыхании ртутных паров. Причем первые два маловероятны. Дело в том, что ртуть крайне не любит смешиваться с другими веществами. Ее атомы предпочитают дружить только с другими атомами ртути, сводя к минимуму контакты с окружающим миром. Поэтому ртуть и собирается в шарики. Ртуть нельзя подмешать, она не растворяется, а рассыпается в виде мелких металлических шариков. Более того, если один или даже несколько таких шариков будут проглочены с пищей, они, скорее всего, вообще не отравят организм, а покинут его вместе с остальными отходами пищеварения.

Но полностью отвергать версии о коже или пище нельзя. Ртуть может попасть этими путями в составе некоторых химических соединений. Например, в медицине для наружного применения рекомендованы нитрат фенилртути и амидохлорид ртути. Последний применяют в виде 10%-й мази при лечении ран и грибковых поражений кожи. Однако умышленное отравление путем длительного втирания кому-то ртути или ртутных соединений в кожу или добавления их в пищу все же слишком неправдоподобно. Другое дело — отравление парами ртути. Для этого достаточно разлить ртуть в машине, жилище или рабочем кабинете. Или (что еще трудней обнаружить) впрыснуть несколько миллилитров ртути в вентиляционную систему квартиры или того же автомобиля.

Автор видео Марина Волкова

