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«Стоит колом» стройка нового вокзала в Бердске

Есть вагончик, есть котлован, вырублены деревья, даже забор — нет строителей. Редакция отправила запрос в РЖД. (ВИДЕО)

28.06.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
«Стоит колом» стройка нового вокзала в Бердске

На месте парковки котлован

Строительство нового вокзала уже должно было начаться, но жители города его так и не наблюдают. Реконструкция железнодорожного вокзала началась в январе этого года. В марте подрядная организация должна была приступить к монтажным работам.

Сегодня же, на территории привычной парковки для автовладельцев вблизи железнодорожного вокзала стоит металлический забор, вырублены деревья, возведен строительный вагончик и выкопан котлован. Никаких рабочих бригад на объекте не наблюдается.

Бердчане уже ни раз возмущались и хотят видеть на стройке хоть каких-то движений.

— Бардак сделали, все загородили, а толку никакого! Обещают уже третий год, показали по телевизору проект вокзала и ничего не строят. Не понятно, куда деньги уходят. Загородили и бросили! Уже должны были половину посторить, а все стоит колом. Главное забор поставили и все, а толку ноль,- жалуется на строительство бердчанин Борис.

— Плохо, конечно, что не строят. Обязаны уже, но стройка стоит. Будем надеяться, что сделают. Возможно, у них есть на это какие-то важные причины, — прокомментировала ситуацию жительница Бердска Валентина.

Напомним, что 26 ноября «РЖДстрой» объявлял электронный конкурс с предварительным квалификационным отбором на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров.
Итоги конкурса подведены в Москве 11 декабря 2018 года. К участию в торгах были допущены две компании — ООО «СпецСтрой» и ООО ТрансСигналСтрой». Начальная и максимальная стоимости контракта была равна 8 515 824 рублей, но признанный победитель конкурса ООО «ТрансСигналСтрой» снизил стоимость контракта до 8 513 228 рублей.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в пресс-центр «Западно-Сибирской железной дороги» и ждет ответа. Информацию сообщим позже.


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