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Жгут пластиковые бутылки и курят в заброшенном кафе подростки в военном городке в Бердске

Каждый день УК вызывают полицию, но прогнать хулиганов не удается. В кафе собирает до 20 малолеток, которые пьют, курят и кричат.

28.06.2019 Фото: Виталий Чуев Нет комментариев
 
Жгут пластиковые бутылки и курят в заброшенном кафе подростки в военном городке в Бердске

Никто не может справиться с группой подростков, которые проникают в заброшенное кафе

В военном городке есть бывшее кафе, пристроенное к управляющей кампании «Альтернатива» на ул. Пионерская,12. Подростки каждый день пролезают в кафе, выламывают двери, шумят, устраивают пожар и распивают алкогольные напитки, что мешает работать управляющей компании.

Помещение брошенное. Со всех сторон здание заделано, но там есть загрузной люк, через который подростки проникают в кафе. Мы его постоянно завариваем, а они выламывают. Так же и с дверями. Я к ним подходил, а там человек 20 от 12 до 16 лет. Они матерятся, выпивают, что-то курят, так как доносятся неприятные запахи. Обращались к участковому, но у него какие-то другие важные дела есть, а после он ушел в отпуск, — высказал свое недовольство диспетчер УК Андрей Карпов.

Часто хулиганы жгут в кафе пластиковые бутылки, из-за которых работники управляющей компании задыхаются. Запах доходит и до жителей военного городка. Они уже не раз интересовались у УК о том, что происходит в их здании.

Представитель собственника кафе ОАО «Военторг Восток» Александр Винокуров рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию на ул.Пионерской.

— Сейчас мы сдаем помещение в аренду и готовим документы для передачи помещения. Дети постоянно приходят и выламывают двери. Я каждый день вызываю полицию и ничего с этим поделать не могу, — прокомментировал ситуацию в кафе Александр Владимирович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным проверить и объекты строительства на предмет ограничения доступа детям в период летних каникул.

В военном городке также присутствуют и другие проблемы. На ул.Авиатора стоит долгострой, который не охраняется и жители постоянно сообщают в полицию о детях, которые часто бегают по заброшенной территории.

Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор.


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