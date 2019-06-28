SOS: спасли двух человек из тонущего катера в Бердском заливе

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда оказали помощь людям, терпящим бедствие на катере в акватории Новосибирского водохранилища.

Днем 27 июня оперативному дежурному Бердского поисково-спасательного отряда, поступило сообщение о том, что в 1 километре от берега в районе детского оздоровительного лагеря «Синегорье» катер терпит бедствие, на борту находятся 2 человека, требуется помощь в эвакуации.

В квадрат бедствия незамедлительно были направлены бердские спасатели. В течение 10 минут спасательная группа добралась до места ЧП. В катере находилось 2 человека, в трюм интенсивно поступала вода, на тот момент плавсредство уже на треть было заполнено водой. Добраться до берега самостоятельно люди не могли. Спасатели взяли на буксир аварийное судно и вместе с людьми доставили его на берег. Медицинская помощь судоводителю и его спутнику не понадобилась.

Причиной бедствия предположительно стала пробоина в судне.

Источник: МЧС по НСО