КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам1-ую,43кв.м. 89137154330 Светлана
8-913-754-50-37 Продам большую 2-к квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам комнату
Продам 3к квартиру
продам/обмен
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России

Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Законы июля: оплаты услуг ЖКХ вырастет на 2,4%

Ртуть в крови всей семьи обнаружила жительница Бердска

Проломил голову 5-летний ребенок арматурой на детской площадке в Бердске

Освободить от НДС продукты с истекающим сроком годности могут в России

Давка в РКЦ: Три пункта приема платежей за ЖКХ велела открыть бизнесменам власть Бердска

Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска

DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


SOS: спасли двух человек из тонущего катера в Бердском заливе

Когда спасатели добрались до места ЧП, в трюм интенсивно поступала вода, на тот момент плавсредство уже на треть было заполнено водой.

28.06.2019 Фото: МЧС по НСО Нет комментариев
 
SOS: спасли двух человек из тонущего катера в Бердском заливе

В Бердском заливе спасли людей, терпящих бедствие на катере

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда оказали помощь людям, терпящим бедствие на катере в акватории Новосибирского водохранилища.

Днем 27 июня оперативному дежурному Бердского поисково-спасательного отряда, поступило сообщение о том, что в 1 километре от берега в районе детского оздоровительного лагеря «Синегорье» катер терпит бедствие, на борту находятся 2 человека, требуется помощь в эвакуации.

В квадрат бедствия незамедлительно были направлены бердские спасатели. В течение 10 минут спасательная группа добралась до места ЧП. В катере находилось 2 человека, в трюм интенсивно поступала вода, на тот момент плавсредство уже на треть было заполнено водой. Добраться до берега самостоятельно люди не могли. Спасатели взяли на буксир аварийное судно и вместе с людьми доставили его на берег. Медицинская помощь судоводителю и его спутнику не понадобилась.

Причиной бедствия предположительно стала пробоина в судне.

Источник: МЧС по НСО


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика