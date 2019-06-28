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Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска

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Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска

Мобильный пункт медицинской профилактики будет работать в Бердске с 10.00 до 16.00 31 июля.

28.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пройти бесплатный экспресс тест на ВИЧ могут жители Бердска

Жителям региона предлагают пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Мобильный пункт медицинской профилактики, в котором любой желающий может сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, продолжит свою работу на площадках в районах Новосибирской области и г. Новосибирска в июле этого года. Тестирование проводится в специально оборудованном автомобиле.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около пятнадцати минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста.

Основная цель работы мобильного пункта медицинской профилактики – повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также раннее выявление заболевания.

Подробную информацию по работе мобильного пункта в районах Новосибирской области можно узнать по телефону горячей линии: +7 (383) 209-02-19.

Для справки:
В Новосибирской области действует утвержденная Правительством региона государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», одна из задач которой – профилактика ВИЧ-инфекции. В рамках мер по профилактике и выявлению ВИЧ-позитивных на территории Новосибирской области используются передвижные мобильные пункты медицинской профилактики, проводятся лекции для школьников, социальные акции.

Июль
Дата Время Населенный пункт
01.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса
02.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива
03.07.2019 08.00-14.00 г. Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина,3
04.07.2019 10.00-16.00 Коченевский район
04.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40
05.07.2019 10.00-16.00 Коченевский район
05.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples»
06.07.2019 23.00-02.00  г. Новосибирск, ТРЦ «Юпитер», Гоголя, 15
08.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул.Дуси Ковальчук, 179/2
09.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Маяк»
10.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Магелан», Комсомольская,10
11.07.2019 13.00-19.00 Автовокзал, Красный проспект 4 к2
11.07.2019 23.00-02.00 Г. Новосибирск, Забалуева, 58
12.07.2019 10.00-16.00 Болотное
12.07.2019 23.00-02.00  г. Новосибирск, к/т «Победа», Ленина,7
13.07.2019 23.00-02.00 БЦ «Димитровский», пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова
15.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск Первомайский сквер
16.07.2019 13.00-19.00 Пригородный Вокзал
17.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
18.07.2019 10.00-16.00 Тогучинский район
18.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т «Аврора», ст. метро Студенческая
19.07.2019 10.00-16.00 Тогучинский район
19.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples»
20.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, ТРЦ «Юпитер», Гоголя, 15
22.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
23.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, ТРЦ «Гранит», метро Маркса
24.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Первомайский сквер
25.07.2019 13.00-19.00 Автовокзал, Красный проспект 4 к2
25.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет»
26.07.2019 10.00-16.00 Болотное
26.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т «Побед»а, Ленина,7
27.07.2019 23.00-02.00 БЦ «Димитровский», пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова
29.07.2019 13.00-19.00 Пригородный Вокзал
30.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Маяк»
31.07.2019 10.00-16.00 г. Бердск

 

Источник: nso.ru


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