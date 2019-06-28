Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска

Мобильный пункт медицинской профилактики, в котором любой желающий может сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, продолжит свою работу на площадках в районах Новосибирской области и г. Новосибирска в июле этого года. Тестирование проводится в специально оборудованном автомобиле.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около пятнадцати минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста.

Основная цель работы мобильного пункта медицинской профилактики – повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также раннее выявление заболевания.

Подробную информацию по работе мобильного пункта в районах Новосибирской области можно узнать по телефону горячей линии: +7 (383) 209-02-19.

Для справки:

В Новосибирской области действует утвержденная Правительством региона государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», одна из задач которой – профилактика ВИЧ-инфекции. В рамках мер по профилактике и выявлению ВИЧ-позитивных на территории Новосибирской области используются передвижные мобильные пункты медицинской профилактики, проводятся лекции для школьников, социальные акции.

Июль Дата Время Населенный пункт 01.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса 02.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива 03.07.2019 08.00-14.00 г. Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина,3 04.07.2019 10.00-16.00 Коченевский район 04.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40 05.07.2019 10.00-16.00 Коченевский район 05.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples» 06.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, ТРЦ «Юпитер», Гоголя, 15 08.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул.Дуси Ковальчук, 179/2 09.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Маяк» 10.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Магелан», Комсомольская,10 11.07.2019 13.00-19.00 Автовокзал, Красный проспект 4 к2 11.07.2019 23.00-02.00 Г. Новосибирск, Забалуева, 58 12.07.2019 10.00-16.00 Болотное 12.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т «Победа», Ленина,7 13.07.2019 23.00-02.00 БЦ «Димитровский», пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова 15.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск Первомайский сквер 16.07.2019 13.00-19.00 Пригородный Вокзал 17.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2 18.07.2019 10.00-16.00 Тогучинский район 18.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т «Аврора», ст. метро Студенческая 19.07.2019 10.00-16.00 Тогучинский район 19.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples» 20.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, ТРЦ «Юпитер», Гоголя, 15 22.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2 23.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, ТРЦ «Гранит», метро Маркса 24.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск, Первомайский сквер 25.07.2019 13.00-19.00 Автовокзал, Красный проспект 4 к2 25.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет» 26.07.2019 10.00-16.00 Болотное 26.07.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т «Побед»а, Ленина,7 27.07.2019 23.00-02.00 БЦ «Димитровский», пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова 29.07.2019 13.00-19.00 Пригородный Вокзал 30.07.2019 13.00-19.00 г. Новосибирск ТРЦ «Маяк» 31.07.2019 10.00-16.00 г. Бердск

Источник: nso.ru