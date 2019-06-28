Обыски у автодилера «Рольф»: Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро

Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. В компании сообщили, что Кайро задержали после допроса.

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Кайро допросили, после чего задержали», — сказали в компании.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что топ-менеджера накануне доставили в СК, где он был допрошен.

Накануне сообщалось об обысках в ряде офисов «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.

Группа компаний «Рольф» является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей, была основана в августе 1991 года.

Forbes оценил состояние Петрова в 2019 году в $900 млн. Он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года. В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России», в 2016 году в выборах Госдумы седьмого созыва он решил не участвовать.

Источник: ТАСС