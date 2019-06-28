КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам1-ую,43кв.м. 89137154330 Светлана
8-913-754-50-37 Продам большую 2-к квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам комнату
Продам 3к квартиру
продам/обмен
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России

Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Законы июля: оплаты услуг ЖКХ вырастет на 2,4%

Ртуть в крови всей семьи обнаружила жительница Бердска

Проломил голову 5-летний ребенок арматурой на детской площадке в Бердске

Освободить от НДС продукты с истекающим сроком годности могут в России

Давка в РКЦ: Три пункта приема платежей за ЖКХ велела открыть бизнесменам власть Бердска

Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска

DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Обыски у автодилера «Рольф»: Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро

Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

28.06.2019 Фото: dealerindex.ru Нет комментариев
 
Обыски у автодилера Рольф: Задержан директор департамента развития бизнеса Рольфа Анатолий Кайро

Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро

Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.  В компании сообщили, что Кайро задержали после допроса.
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Кайро допросили, после чего задержали», — сказали в компании.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что топ-менеджера накануне доставили в СК, где он был допрошен.

Накануне сообщалось об обысках в ряде офисов «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.

Группа компаний «Рольф» является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей, была основана в августе 1991 года.

Forbes оценил состояние Петрова в 2019 году в $900 млн. Он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года. В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России», в 2016 году в выборах Госдумы седьмого созыва он решил не участвовать.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика