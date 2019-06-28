КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам1-ую,43кв.м. 89137154330 Светлана
8-913-754-50-37 Продам большую 2-к квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам комнату
Продам 3к квартиру
продам/обмен
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России

Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Законы июля: оплаты услуг ЖКХ вырастет на 2,4%

Ртуть в крови всей семьи обнаружила жительница Бердска

Проломил голову 5-летний ребенок арматурой на детской площадке в Бердске

Освободить от НДС продукты с истекающим сроком годности могут в России

Давка в РКЦ: Три пункта приема платежей за ЖКХ велела открыть бизнесменам власть Бердска

Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска

DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


1 час 20 минут встречались Путин с Трампом в Осаке

Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

28.06.2019 Фото: pixabay 7 коммент.
 
1 час 20 минут встречались Путин с Трампом в Осаке

Встреча Путина с Трампом в Осаке продлилась 1 час 20 минут

Оба лидера в начале встречи отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога.
Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на полях саммита Группы двадцати продлилась 1 час 20 минут, передает корреспондент ТАСС.

Ранее предполагалось, что беседа глав государств продлится от одного до полутора часов.

Открывая встречу, оба лидера отметили, что она может стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало.

Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

(7) Комментариев

  1. Аноним

    может ,Трамп обсуждал с Путиным это обращение?)):
    Тюменский инвалид, не добившийся помощи от Путина, обратился к Трампу. «Обращаюсь к вам потому, что мои многократные обращения к президенту России Владимиру Путину не принесли результатов. Прошу вас защитить права и свободы инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов» https://www.znak.com/2019-06-27/tyumenskiy_invalid_ne_dobivshiysya_pomochi_ot_putina_obratilsya_k_trampu

    Thumb up 0 Thumb down 5

    • Аноним

      Аноним —наивный вы человек.Почему? Да потому что не видите,что делает Трамп в Америке.А что она там делает?
      Вот-то и оно,что он лишних людей не пускает в свою страну,даже строит железную стену на границе с Мексикой,которая обойдётся простым обывателям где-то в 6 миллиардов долларов.Нехилые деньги,на которые можно было построить не один десяток медицинских центров и поднять з/п безработным.Этот инвалид может,при желании обратиться к премьер-министр Меркель,может быть его и примут,так как Меркель уже за последние годы приняла больше миллиона мигрантов,это где-то 13 проц.от численности самого населения,да уже за прошедшие 30-40 лет напринимали различных арабов,турков,гвинейцев,сплошная мешанина — а что для хорошего для самого немца?
      Человек —- *IN LOVE*

      Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      ««Обращаюсь к вам потому.»…сам -то кайфанул от своего вброса? Это главное, а не права инвалидов и ООН.

      Thumb up 0 Thumb down 1

    • Гость

      А ты представь, сколько оклахомских, алабамских, северо-каролинских. айдахских и прочих инвалидов обратились за помощью к Трампу??! И ты думаешь, до всех дошли блага и руки?! Не смеши мои тапочки! :(

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. гость

    это вы наивный «Человек»,если не понимаете троллинга ))
    смысл этого обращения инвалида в том, что власть в России имитирует связь с людьми , с обществом — в т.ч. показухами на всяких прямых-кривых линиях…
    на самом деле ,российской власти наплевать на народ и на страну ,она заботится только о личном обогащении …и все последние антинародные «реформы» только это и показывают …
    сам инвалид прекрасно понимает, что обращаться к Трампу это только удобная форма заявить о проблемах всех российских инвалидов — и ничего более…привлечь внимание сми на час -другой — и ничего более…кому он нужен в России?
    Сейчас же наша пропаганда две недели будет пускать слюни восторга от этой «судьбоносной встречи» нашего барина с мировым хозяином — зачем им обращать внимание на какого то там инвалида? ))

    Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Гость

    Слышь чё?! Вас овальных-амнюэлей-сытиных не поймешь! Не встретился — плохо, встретился — опять не мармелад?!
    Жена носки не постирала — вы сразу Путину жаловацццо?! Делом займись — отпустит! :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика