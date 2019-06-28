1 час 20 минут встречались Путин с Трампом в Осаке

Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске
За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России
Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть
Законы июля: оплаты услуг ЖКХ вырастет на 2,4%
Ртуть в крови всей семьи обнаружила жительница Бердска
Проломил голову 5-летний ребенок арматурой на детской площадке в Бердске
Освободить от НДС продукты с истекающим сроком годности могут в России
Давка в РКЦ: Три пункта приема платежей за ЖКХ велела открыть бизнесменам власть Бердска
Пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ могут жители Бердска
DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже
может ,Трамп обсуждал с Путиным это обращение?)):
Тюменский инвалид, не добившийся помощи от Путина, обратился к Трампу. «Обращаюсь к вам потому, что мои многократные обращения к президенту России Владимиру Путину не принесли результатов. Прошу вас защитить права и свободы инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов» https://www.znak.com/2019-06-27/tyumenskiy_invalid_ne_dobivshiysya_pomochi_ot_putina_obratilsya_k_trampu
0 5
Аноним —наивный вы человек.Почему? Да потому что не видите,что делает Трамп в Америке.А что она там делает?
Вот-то и оно,что он лишних людей не пускает в свою страну,даже строит железную стену на границе с Мексикой,которая обойдётся простым обывателям где-то в 6 миллиардов долларов.Нехилые деньги,на которые можно было построить не один десяток медицинских центров и поднять з/п безработным.Этот инвалид может,при желании обратиться к премьер-министр Меркель,может быть его и примут,так как Меркель уже за последние годы приняла больше миллиона мигрантов,это где-то 13 проц.от численности самого населения,да уже за прошедшие 30-40 лет напринимали различных арабов,турков,гвинейцев,сплошная мешанина — а что для хорошего для самого немца?
Человек —-
3 1
««Обращаюсь к вам потому.»…сам -то кайфанул от своего вброса? Это главное, а не права инвалидов и ООН.
0 1
А ты представь, сколько оклахомских, алабамских, северо-каролинских. айдахских и прочих инвалидов обратились за помощью к Трампу??! И ты думаешь, до всех дошли блага и руки?! Не смеши мои тапочки!
0 0
это вы наивный «Человек»,если не понимаете троллинга ))
смысл этого обращения инвалида в том, что власть в России имитирует связь с людьми , с обществом — в т.ч. показухами на всяких прямых-кривых линиях…
на самом деле ,российской власти наплевать на народ и на страну ,она заботится только о личном обогащении …и все последние антинародные «реформы» только это и показывают …
сам инвалид прекрасно понимает, что обращаться к Трампу это только удобная форма заявить о проблемах всех российских инвалидов — и ничего более…привлечь внимание сми на час -другой — и ничего более…кому он нужен в России?
Сейчас же наша пропаганда две недели будет пускать слюни восторга от этой «судьбоносной встречи» нашего барина с мировым хозяином — зачем им обращать внимание на какого то там инвалида? ))
1 2
А американской? Имитируешь активную жизненную позицию?
1 1
Слышь чё?! Вас овальных-амнюэлей-сытиных не поймешь! Не встретился — плохо, встретился — опять не мармелад?!
Жена носки не постирала — вы сразу Путину жаловацццо?! Делом займись — отпустит!
0 0