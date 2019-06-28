1 час 20 минут встречались Путин с Трампом в Осаке

Оба лидера в начале встречи отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога.

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на полях саммита Группы двадцати продлилась 1 час 20 минут, передает корреспондент ТАСС.

Ранее предполагалось, что беседа глав государств продлится от одного до полутора часов.

Открывая встречу, оба лидера отметили, что она может стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало.

Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

Источник: ТАСС